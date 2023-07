Aurea Conti, un'esempio di vita, Fd'I sollecita riconoscimento al 93esimo compleanno

Aurea Conti, detta Laura, in Piazzola la chiamano la regina. Dopo 86 anni di onorato servizio come ambulante al mercato, nel giorno del suo 93esimo compleanno avrebbe voluto festeggiare con una sorpresa: il Nettuno d’oro. L’onorificienza, dice, "me l’aveva promessa il sindaco Matteo Lepore... Ho smesso di lavorare a dicembre, dopo più di ottant’anni. Ho iniziato quando aveva appena sei anni. Ma ormai sono rassegnata. Mi dispiace, certo, che non sia arrivato il Nettuno d’oro. Ma a 93 anni l’importante è essere ancora qui". A sollecitare il riconoscimento a Laura Conti, c’è anche Fd’I che il 5 luglio ha presentato un ordine del giorno a firma di tutti i consiglieri meloniani. "Molti hanno fatto la fila per fotografarsi con Laura in campagna elettorale promettendo mari e monti. Laura non è solo la regina della Piazzola, ma un esempio di quell’Italia che si è spezzata la schiena una vita per lavorare e merita rispetto e riconoscenza", dice Stefano Cavedagna, capogruppo di Fd’I.