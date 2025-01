Aurora Leone dei The Jackal, uno show tra risate e riflessioni

L’attrice e autrice Aurora Leone sarà sul palco del Teatro Dehon, domani sera alle 21. Dopo lo straordinario successo del doppio sold out di Treviglio (Data zero) e Milano, il suo nuovo show teatrale intitolato ’Tutto scontato live tour’ fa tappa sotto le Due Torri. Prima di Bologna, quella che è conduttrice e volto dei The Jackal ha fatto sala piena a Londra, Bari e Roma.

Co-produzione di DNA concerti e The Jackal, lo spettacolo di Leone è comico, ma non del tutto. "Fa ridere, ma anche riflettere, a metà tra il linguaggio di Ricky Gervais e quello di Mattarella", si legge nella presentazione dell’evento.

Aurora Leone proporrà quindi al pubblico un monologo "scomodo come un sedile di Ryanair nelle file centrali e magnetico come un adesivo in vetrina che ti vuole far entrare in un negozio, a trovare qualcosa al tuo gusto allora che si sa che non troverai niente".

Forte del successo del suo precedente show ’Vero a metà’, Aurora Leone ha esordito nel ruolo di attrice in teatro con il monologo ’Quotidiana mente – una famiglia a pretesto’ nel 2018.

Poi, dopo l’apprezzatissima partecipazione ad Italia’s Got Talent, nel 2019 fa il suo ingresso nella content factory dei The Jackal, nella quale tuttora riscuote grande successo come attrice e comica.

Ultimamente, è anche tra i protagonisti della serie ’Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget’, prodotta dei The Jackal.