Aurora, scommessa vinta. Torna la stella Michelin

La scommessa di Casa Mazzucchelli è stata vinta in due anni e così Aurora Mazzucchelli e famiglia riportano a casa quella stella lasciata andare nel 2021 con Ristorante Marconi. È l’unica nuova stella emiliana romagnola della Rossa, edizione 2024, questa assegnata ieri a Brescia, che porta il medagliere regionale a quota 26 con 22 ristoranti e che conferma anche i sei petali bolognesi, in tutto quattro: I Portici in città, Agostino Iacobucci a Castel Maggiore, Amerigo a Savigno, San Domenico a Imola (due stelle sul Santerno).

Ma la stella di Casa Mazzucchelli ha una doppia valenza, perché premia la passione, il lavoro, la disciplina, la tecnica, ma soprattutto la volontà di seguire un sogno, una nuova visione, una inedita scelta imprenditoriale per una chef che poteva andare avanti per la sua strada, ma che non ne aveva voglia. Era il 2000 quando Aurora e Massimo Mazzucchelli, maître e sommelier, presero in mano il ristorante di famiglia e subito iniziarono la loro piccola rivoluzione fatta di ingredienti ricercati, accostamenti inediti e servizio impeccabile. Nel 2008 arriva la stella e poi nel 2021, la svolta: la stella lasciata per inseguire il fil rouge dei lievitati e della panificazione, con la nascita di Casa Mazzucchelli che, sul lievitato per eccellenza, la pizza, porta un ricettario gourmet, la sapienza di Aurora, eccellenti ingredienti del territorio, il sapere della cantina del sommelier Massimo e la sala in mano a Mascia Mazzucchelli.

Poi il perfezionamento del progetto con nuove ricette e i grandi classici del Marconi, i ravioli ripieni di Parmigiano Reggiano alla lavanda, noce moscata e mandorla del 2008 e i maccheroni al torchio ripieni di anguilla affumicata, ostriche crude e spinaci del 2010.

"Abbiamo fatto una scelta aziendale – racconta la chef classe 1973 – abbiamo iniziato a fare ristorazione col fil rouge del lievitato o comunque del grano ed essendo un nuovo progetto Casa Mazzucchelli ha ricominciato da zero. Tra virgolette da zero, perché comunque il Marconi era conosciuto e stimato e insomma, eccoci qui con Casa Mazzucchelli e una nuova stella che conferma la scelta fatta. Per Michelin poi si trattava di un’attività che chiudeva e di un’altra che apriva e quindi, a testa bassa, siamo riusciti a concretizzare il sogno".

Benedetta Cucci