‘Aurum’: ora scatta il sequestro preventivo

La Divisione anticrimine della polizia ha eseguito un sequestro preventivo sul tesoro del valore totale di circa sei milioni di euro trovato nell’ambito dell’operazione ’Aurum’: centinaia di orologi, gioielli, pietre preziose, denaro in contanti, dipinti, strumenti musicali e pure reperti archeologici, ma anche tre immobili, accumulati dall’insospettabile Carlo Gazzetta, ex bancario in pensione di 73 anni. La misura preventiva è stata proposta alla sezione dedicata del Tribunale dal questore Antonio Sbordone con la pm Manuela Cavallo.

Con ’Aurum’, a marzo 2023 la Squadra mobile fece un blitz nell’appartamento in zona Savena dell’indagato e trovò talmente tanti preziosi (risultati quasi tutti provento di furti avvenuti tra il 1998 e il 2022) che per portarli via servirono tre furgoni. Il pensionato, incensurato, fu denunciato per ricettazione (e con lui il sessantottenne Giovanni Bellinati, che durante il blitz citofonò per proporre l’acquisto di monete e gioielli rubati poco prima); la Procura ha emesso a gennaio il decreto di citazione a giudizio nei suoi confronti.

L’ex bancario aveva accumulato un vero patrimonio, negli anni: per gli inquirenti sarebbe stato uno dei punti di riferimento per la ricettazione nel Centro-Nord. E col solo scopo di accumulare il bottino.

"Questo patrimonio – spiega il dirigente dell’Anticrimine Francesco Costantini – eccedeva il reddito di cui poteva disporre l’indagato. Perciò la normativa antimafia consente la misura di prevenzione del sequestro patrimoniale, procedimento che corre in parallelo con quello penale. Ma questa misura patrimoniale prevale su quella penale". In caso di misura cautelare il bene sequestrato può essere confiscato dopo la condanna definitiva, dopo cioè che la colpevolezza è provata oltre ogni ragionevole dubbio; nella preventiva invece è l’indagato a dover dimostrare di avere acquistato lecitamente quanto contestato.