Ausl, il direttore generale in scadenza a luglio. Paolo Bordon: "Mi aspetto di essere rinnovato"

Il mandato di Paolo Bordon, direttore generale dell’Azienda Usl di Bologna, scade a luglio e il numero uno di via Castiglione afferma: "Mi aspetto di essere rinnovato". Nei mesi scorsi erano state tante le voci che volevano Paolo Bordon in partenza per un’altra regione, precisamente il Veneto ma, a quanto pare, al direttore non dispiacerebbe restare nell’Azienda Usl bolognese. La dichiarazione, ieri mattina, a margine dell’inaugurazione del nuovo reparto di Neurologia e Neuroradiologia del Maggiore, un investimento di oltre quattro milioni di euro che fa del settimo piano dell’ospedale uno dei più avanzati centri per diagnosi, intervento e cura dell’ictus d’Italia. Sicuramente un fiore all’occhiello della sanità bolognese, un successo per tutti e anche per il direttore Bordon. "Il mio mandato scade l’11 luglio di quest’anno e sto cominciando a lavorare sulla relazione finale. Mi aspetto di essere rinnovato", ha dichiarato.

Per quanto riguarda gli ospedali cittadini, quest’anno è in scadenza anche il direttore dell’Istituto ortopedico Rizzoli, Anselmo Campagna, mentre per il Policlinico Sant’Orsola niente movimenti in vista, in quanto la direttrice generale, Chiara Gibertoni, è stata poi da poco riconfermata per altri quattro anni.

m.ras.