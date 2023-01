Ausl unica, la Lega attacca "Adesso intervenga la Regione sul piano di accentramento"

Dibattito aperto sull’Azienda sanitaria unica a livello metropolitano, con Daniele Marchetti, consigliere regionale della Lega, che chiede l’intervento della Regione. Ma dall’assessorato regionale ieri non è giunto alcun commento.

Facciamo un passo indietro per ricostruire l’antefatto. Si parte con l’accelerazione di Matteo Lepore, che lunedì in Sala Borsa ha parlato di "un’occasione che non bisogna farsi sfuggire", sottolineando che per la sanità bolognese è arrivato il "momento delle scelte coraggiose". Nel suo intervento, il sindaco ha aggiunto una riflessione importante: "Occorre mettere insieme quello che si può delle nostre aziende sanitarie e ospedaliere. Lo dobbiamo fare di comune accordo con l’Università e la Regione: Bologna è pronta per essere apripista in questo ambito". Da mesi a livello metropolitano è attivo un gruppo di lavoro guidato da Danila Valenti, direttrice del dipartimento integrazione interaziendale dell’Ausl di Bologna, con la partecipazione delle Aziende sanitarie, degli Irccs, della Regione, del Comune e della Città metropolitana. Tuttavia, sempre lunedì aveva risposto Marco Panieri, sindaco di Imola e presidente del Nuovo circondario imolese. Per il territorio imolese "ogni ragionamento" sull’integrazione della sanità a Bologna, compresa la creazione di un’azienda unica metropolitana, "non può prescindere dall’autonomia della nostra Ausl". Partendo da queste premesse, Marchetti chiede alla Regione di esprimere "la sua opinione sulla prospettata Ausl unica della Città metropolitana, che rischia di annullare l’autonomia di quella imolese". Un "delirio di accentramento". Secondo Marchetti, dunque, "il rischio è che ci troviamo di fronte all’ennesimo teatrino per indorare la pillola".

Marchetti chiede quindi l’intervento della Regione. "Lepore, evidentemente spaventato da una sempre più probabile riforma delle province, allunga la sua mano su tutto il territorio e va fermato", sostiene l’esponente del Carroccio. Contro Lepore il sindaco di Bologna si scaglia anche il consigliere comunale della Lega, Matteo Di Benedetto: "A volte le classifiche non rispecchiano la realtà, è quello che accade a Bologna, dove al netto dei proclami si rileva come i servizi sanitari, soprattutto per chi vive in periferia, siano sempre più deficitari. Lepore ha provato a sfruttare la cosa per mettere il cappello di Bologna su tutti: l’Università, il Sant’Orsola, l’Ausl di Imola. Ma la bocciatura è arrivata anche dal suo collega sindaco Panieri".