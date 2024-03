Autismo e bambini. Un aiuto dallo skateboard

Un aiuto ai bambini a ai giovani affetti da autismo attraverso lo skateboard. Il progetto, presentato ieri, vede l’Unità operativa Disturbi dello spettro autistico dell’Istituto Scienze Neurologiche del Bellaria in prima linea, insieme alla Federazione Italiana Sport Rotellistici, a Bologna Skateschool e a Rollerskate Carnaxide. Lo sport è riconosciuto dal mondo medico-scientifico come un efficace strumento riabilitativo e terapeutico per tutte le persone con disabilità psico-affettive e relazionali. La pratica di alcuni sport, soprattutto quelli di squadra, può però risultare difficoltosa per i bambini con Disturbo dello spettro autistico (ASD). Tuttavia esistono degli sport individuali per i quali la partecipazione alle attività avviene all’interno di un gruppo, favorendo così la partecipazione di bambini e ragazzi con Autismo senza che vengano penalizzati.

All’interno di questo contesto si è sviluppato il progetto Skateboarding in Blue (SKIB), che ha come obiettivo l’inclusione di ragazze e ragazzi affetti da Disturbo dello Spettro Autistico attraverso lo skateboarding. l progetto mira a potenziare le capacità e le competenze delle associazioni di skateboard per includere i ragazzi autistici attraverso corsi ed eventi, formare istruttori di skateboard all’insegnamento alla disabilità, attraverso una metodologia basata sull’osservazione e sullo sviluppo di pratiche sperimentate sul campo, mettere in luce i valori positivi alla base della cultura dello skateboarding e sensibilizzare le comunità di skater sui temi della salute mentale e dell’autismo, responsabilizzare i giovani skater locali. Il Quartiere Navile del Comune di Bologna mette a disposizione i propri spazi e canali di comunicazione affinché il progetto si svolga e sia adeguatamente diffuso alla comunità locale bolognese.

Alla fine di questo progetto verrà realizzato un documentario breve basato sulle due esperienze di Bologna e Lisbona, realizzato con il coinvolgimento attivo dei giovani skater locali.