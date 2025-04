Autista di autobus alla guida ubriaco a Bologna: sospeso dal servizio

Bologna, 15 aprile 2025 – Un autista di autobus alla guida di un mezzo di linea con tasso alcolemico non regolamentare. È stato sorpreso e rilevato dalla Polizia Locale, a seguito di un controllo effettuato nei giorni scorsi di concerto con la centrale operativa di Tper che ha prontamente inviato sul luogo un addetto all'esercizio.

Da quanto si apprende il tasso alcolemico era superiore a 2 grammi per litro. La segnalazione ai vigili è stata fatta da un passeggero a bordo del bus.

I controlli di Tper

“L’azienda informa di avere già attivato il percorso disciplinare previsto dalle norme interne – fanno sapere da Tper –. Il conducente, assunto in Tper a febbraio 2025 e attualmente in periodo di prova, è stato da subito sospeso dal servizio e dallo stipendio. L’azienda, che ha come obiettivo prioritario la sicurezza del proprio servizio e mette in campo in modo stringente ogni tipo di controllo previsto dalle normative, ritiene molto grave il fatto accaduto ricordando che il tasso alcolemico per un conducente professionale deve essere pari a zero. Il mancato rispetto della norma non trascende solo gli obblighi di legge, ma anche quanto sancito dal Codice Etico di Tper”.

“Con grande dispiacere si interviene su un fatto – concludono dall’azienda –, del tutto eccezionale e che nulla ha a che vedere con la riconosciuta professionalità che i conducenti Tper generalmente dimostrano in modo pressoché unanime, ogni giorno, a servizio delle persone e del territorio”.