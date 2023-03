Bologna: accusa l’autista del bus di essere ubriaco e non paga il biglietto. Ma quello ‘alticcio’ è lui

L'uomo ha costretto l'autista a fermare il mezzo e a chiamare i carabinieri (foto archivio)

Bologna, 23 marzo 2023 – Non voleva pagare il biglietto dell’autobus, accusando l’autista di essere ubriaco.

In realtà, ad aver alzato troppo il gomito era proprio lui, il passeggero siciliano di 55 anni che ieri sera intorno a mezzanotte e mezza in via degli Orti ha costretto il conducente del bus ad arrestarsi ed interrompere il servizio in attesa dell’arrivo dei carabinieri.

Leggi anche Lanciano un tronco d’albero giù per le scale della stazione: giovani nei guai

A chiamare i militari dell’Arma è stato il personale Tper: i verificatori non riuscivano a farsi dire le generalità dell’uomo che li stava insultando e che non aveva il biglietto. All’arrivo dei militari l’uomo ha continuato ad essere nervoso.

Con fatica è stato fatto scendere e alla fine è stato denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità, interruzione di pubblico servizio e anche oltraggio a pubblico ufficiale, sia per aver offeso gli accertatori Tper, che per aver insultato i carabinieri.