Autista di scuolabus arrestato per spaccio

di Zoe Pederzini

Autista di scuolabus arrestato per droga. A finire in manette, per opera dei carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile, è stato un 51enne italiano che dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti sono avvenuti ad Ozzano in pieno centro. Erano circa le 14 di mercoledì quando l’attenzione dei militari dell’Arma, che erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, è stata richiamata dai movimenti sospetti dell’autista che, dopo aver fermato il veicolo di servizio nel parcheggio di un centro commerciale situato sulla via Emilia, è sceso in compagnia di un passeggero adulto e si è diretto velocemente verso un’auto parcheggiata nelle vicinanze.

Il passeggero si è allontanato, mentre l’autista dello scuolabus, che, poco prima, aveva accompagnato a destinazione i piccoli passeggeri, ha visto i carabinieri e ha iniziato ad agitarsi.

I militari si sono quindi insospettiti e lo hanno avvicinato sottoponendolo a perquisizione. Le ricerche fatte all’interno dell’auto del 51enne hanno così consentito di trovare sei involucri di cocaina del peso complessivo di 3 grammi, nascosti nel porta oggetti, oltre ai 950 euro in contanti che l’uomo aveva in tasca.

Sorpresi dal ritrovamento della sostanza stupefacente e considerata la professione del 51enne, addetto al trasporto di alunni delle scuole elementari e medie, i carabinieri lo hanno invitato a seguirli in una struttura sanitaria per essere sottoposto alle analisi del sangue di modo da verificare se avesse svolto il servizio di trasporto studenti sotto l’effetto di sostanze psicotrope, ottenendo però un rifiuto.

L’uomo è stato quindi denunciato per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, mentre i controlli nella sua abitazione ne hanno aggravato ulteriormente la posizione.

I carabinieri hanno infatti proseguito la perquisizione a casa dell’uomo e durante le operazioni di ricerca, eseguite nella sua cantina, hanno trovato un involucro di cocaina del peso di 34,5 grammi, un "panetto" di hashish e dieci involucri della stessa sostanza, del peso complessivo di 89 grammi, oltre a un bilancino elettronico di precisione e del materiale adatto al confezionamento della droga, come il cellophane di colore giallo, identico a quello utilizzato per gli involucri di cocaina trovati in macchina. Rinvenuti anche altri 500 euro occultati tra i vestiti. Su disposizione della Procura, l’autista 51enne, arrestato dai carabinieri, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del processo con rito direttissimo. L’uomo è stato rimesso in libertà con obbligo di firma e l’udienza è stata rinviata per termini a difesa.

"Siamo fortemente indignati – commenta il sindaco Luca Lelli – visto l’ambito in cui è avvenuto l’episodio. Va specificato che la persona in questione non è un dipendente comunale, ma del Consorzio che ha in appalto il servizio. Abbiamo chiesto un incontro a stretto giro con il Consorzio cooperativo per coordinarsi su come gestire la situazione ed avere tutte le rassicurazioni del caso, benché la persona coinvolta non abbia comunque mai compromesso la funzionalità del servizio. Finora non vi sono elementi per ritenere che l’attività di spaccio si sia svolta in presenza degli utenti del servizio".