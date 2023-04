Autista di scuolabus in manette, il sindaco: "Subito un incontro"

In seguito alla vicenda dell’autista di scuolabus arrestato per spaccio di stupefacenti, il sindaco Luca Lelli ci tiene a precisare che: "Non è mai stata compromessa la funzionalità del servizio, ma è stato richiesto subito un confronto con il consorzio che si è aggiudicato l’appalto del servizio di trasporto scolastico. Ho appreso la notizia dalle pagine del Resto del Carlino - ha affermato sgomento il sindaco - . Sono e siamo come amministrazione comunale fortemente indignati per questo episodio grave che desta preoccupazione visto soprattutto l’ambito in cui è avvenuto. Va specificato che la persona in questione non è un dipendente comunale, ma del Consorzio che ha in appalto il servizio, anche se questo ovviamente non toglie nulla alla gravità degli avvenimenti. Finora non vi sono elementi per ritenere che l’attività di spaccio si sia svolta in presenza degli utenti del servizio". Il primo cittadino ozzanese, a margine, ha aggiunto: "Ci tengo ad informare la cittadinanza, che L’Amministrazione comunale ha richiesto un incontro al Consorzio per coordinarsi su come gestire la situazione ed avere tutte le rassicurazioni del caso, benché la persona coinvolta non abbia comunque mai compromesso la funzionalità del servizio".