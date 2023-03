Autista guida ubriaco Patente sospesa per un intero anno

Camionista guida ubriaco in A13, ma finisce nella rete della Polstrada di Altedo. Il fatto è accaduto giovedì, verso le 14, quando una pattuglia ha intercettato, lungo la carreggiata tra Ferrara Sud ed Altedo, un autoarticolato che stava procedendo ad elevata velocità sulla corsia di sorpasso, superando una lunga fila di mezzi pesanti, incurante del divieto di sorpasso che vige per i mezzi superiori alle 12 tonnellate. Gli agenti hanno intimato l’alt al conducente facendolo uscire al casello di Altedo per contestargli le infrazioni previste dal codice della strada. Gli agenti hanno poi notato che l’autista risultava visibilmente ubriaco, tanto da non reggersi quasi in piedi. L’uomo, un cittadino straniero 45enne, è stato sottoposto all’etilometro che ha dato esito positivo. Il 45enne aveva infatti un tasso alcolemico di 1,65 gl. Il mezzo è stato sequestrato e l’uomo denunciato per guida in stato di ebbrezza, nonché sanzionato per un totale di circa 328 euro per il sorpasso nel tratto vietato con il conseguente ritiro della patente di guida per 12 mesi.