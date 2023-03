Bologna: autista di scuolabus arrestato per spaccio di droga

Bologna, 31 marzo 2023 – Le porte automatiche dello scuolabus si erano appena chiuse dietro i piccoli studenti. Lui, autista 51enne, a quel punto, si stava dirigendo verso il suo ‘secondo lavoro’ (con il quale arrotondava) quando è stato fermato dai carabinieri.

L'uomo – proprio l’altro giorno - è stato intercettato dai militari a Ozzano poco dopo aver accompagnato i bambini a scuola. Dopo aver parcheggiato lo scuolabus in un piazzale sulla via Emilia, assieme a un’altra persona si è diretto a piedi verso un'auto parcheggiata.

Al suo interno sono stati trovati sei involucri di cocaina del peso complessivo di 3 grammi e 950 euro in contanti. Controlli più approfonditi sono stati svolti in casa dell’uomo: durante la perquisizione domiciliare sono emersi un altro involucro di cocaina di 34,5 grammi e un panetto di hashish. Sempre nell’appartamento, i carabinieri hanno rinvenuto un bilancino elettronico di precisione e del materiale adatto al confezionamento della droga, come il cellophane di colore giallo, identico a quello utilizzato per gli involucri di cocaina trovati in macchina e altre 500 euro occultate tra i vestiti.

Sopresi dal ritrovamento della sostanza stupefacente e considerata la professione dell’uomo, addetto al trasporto di studenti, i Carabinieri lo hanno invitato a seguirli in una struttura sanitaria per essere sottoposto alle analisi del sangue, ma lui ha respinto l’invito e per questo è stato anche denunciato per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.. La Procura ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo.