Autisti di bus Bologna, corsi al via: la formazione è gratuita

Alessio Passini (Saca): "Al termine del corso precedente, assunzioni in 24 ore"

Bologna, 29 gennaio 2023 – Gli autisti di autobus sono diventati merce rara. "Abbiamo diverse decine di posti di lavoro disponibili nel territorio metropolitano, ma è sempre più difficile trovare autisti formati", afferma Alessio Passini, presidente di Saca, gruppo con 170 soci e oltre 270 dipendenti.

Uno degli ostacoli che scoraggia eventuali aspiranti è il costo della patente D, "che fra corsi e guide si aggira sui 4-5mila euro".

Per aggirare il problema – forte della richiesta di personale da parte di società cooperative leader nel settore, come Saca, Cosepuri e Coerbus – ‘Insieme per il lavoro’ finanzia direttamente anche per il 2023 un percorso formativo gratuito per conseguire la patente D e la certificazione Cqc (Carta di qualificazione del Conducente), l’indispensabile abilitazione di guida professionale.

Vista la carenza di personale qualificato, si parla di "contratti immediati e ottime opportunità di lavoro per gli anni futuri". Già due volte Saca ha collaborato con ‘Insieme lavoro’. "E al termine del corso – afferma Passini – abbiamo fatto assunzioni nel giro di 24 ore".

Per partecipare alla nuova edizione del corso bisogna candidarsi iscrivendosi a Insieme per il lavoro (per esempio dal sito www.insiemeperillavoro.it). "Dopo aver compilato il form – si legge in una nota –, si verrà contattati dalla segreteria per un colloquio.

Le selezioni partiranno a breve e il corso, realizzato come nel 2022 in collaborazione con Irecoop Emilia-Romagna in veste di ente coordinatore e garante, si svolgerà nella prima parte dell’anno.

Due gli obiettivi dichiarati da ‘Insieme lavoro’: "Facilitare l’inserimento lavorativo dei beneficiari del progetto, agevolandoli nella possibilità di frequentare una formazione altrimenti piuttosto onerosa; e sostenere al contempo le imprese del settore rispondendo alla loro forte richiesta di occupazione".

Questa richiesta di autisti durerà ancora a lungo. Nelle aziende è in corso un forte ricambio generazionale che lascia molti posti scoperti. In attesa di nuovi ingressi, per garantire il servizio "molti autisti che erano passati in ufficio si sono rimessi al volante", afferma Passini.

‘Insieme per il lavoro’ è un progetto promosso da Comune, Città metropolitana e Arcidiocesi, partecipato dalla Regione. È una rete di associazioni, sindacati (Cgil, Cisl e Uil) e soggetti non profit "che risponde alle necessità delle persone che vogliono collocarsi e delle imprese che cercano personale – spiega Ambrogio Dionigi, coordinatore del progetto –, specie nei settori di mercato in cui l’inserimento è più complesso".