Auto a fuoco, dal baule spuntano panetti di hashish

Sembrava un normale intervento per un’auto che aveva preso fuoco, ma ben presto si è rivelato qualcosa di più. Nella serata di mercoledì, intorno alle 21.30, sull’autostrada A1 all’altezza di Casalecchio, gli uomini della polizia stradale sono intervenuti per una vettura divorata dalle fiamme. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno domato il rogo. A bordo dell’auto, fortunatamente illesi, un 44enne di origini napoletane e una 35enne siciliana che, fin da subito, hanno avuto un comportamento sospetto: gli agenti si sono infatti accorti che i due erano molto preoccupati non tanto per la loro incolumità, quanto per gli oggetti presenti all’interno della macchina, una Peugeot 206.

Una volta spento l’incendio, che secondo i primi rilievi sarebbe riconducibile a un guasto tecnico, i poliziotti hanno controllato l’auto. Nel cofano posteriore, l’unica parte non colpita dalle fiamme, insieme ai bagagli c’erano anche alcuni scatoloni aperti contenenti circa 200 grammi di hashish suddivisi in panetti. Il 44enne e la 35enne, partiti in giornata dalla Campania e diretti a Cologno Monzese, sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio. Entrambi erano già noti alle forze dell’ordine per precedenti in materia di droga.

c. c.