Auto a fuoco dopo l’incidente, muore a 37 anni

Budrio (Bologna), 1 ottobre 2023 – Un frontale, violentissimo, poi l’incendio delle due auto. È tragico il bilancio dell’ennesimo incidente di ieri sulle strade della provincia, per la precisione a Budrio, frazione Vigorso, in via Rabuina, dove a perdere la vita è stato il 37enne Fabio Pierozzi di Budrio. Erano da poco passate le 17. Le due vetture, una guidata da Pierozzi che era in auto da solo, e una guidata da una coetanea della zona che portava un passeggero, stavano procedendo in direzioni opposte: una verso Budrio e l’altra verso Castenaso.

A un certo punto, per cause che sono tuttora al vaglio degli agenti della Polizia locale di Budrio, le due auto, forse per un’invasione di carreggiata, si sono scontrate frontalmente in un impatto che è stato fortissimo. Lo schianto è stato di tale entità che le due vetture si sono subito incendiate diventando un’unica palla di fuoco.

Gli altri automobilisti che stavano percorrendo via Rabuina, e i residenti della zona, sono subiti accorsi sulla scena dell’incidente per cercare di aiutare i passeggeri, ma le fiamme erano già alte e stavano avviluppando le due macchine. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo ed estratto i passeggeri delle macchine, divenute due ammassi di lamiere annerite. Con i pompieri sono sopraggiunti anche i sanitari del 118 con varie ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso. Purtroppo, però, per il 37enne non c’era più nulla da fare. L’impatto è stato tale che è morto praticamente sul colpo.

Gli altri occupanti dei mezzi sono, invece, stati affidati alle cure dei sanitari per gli accertamenti in ospedale e le loro condizioni non destano preoccupazioni. La polizia locale di Budrio sopraggiunta tempestivamente con due pattuglie si è occupata dei rilievi di prassi, della gestione della circolazione ed ha atteso il via libera del magistrato di turno fino alla rimozione della salma.

Gli agenti della Locale di Budrio hanno, poi, proceduto al sequestro dei mezzi e delle patenti di guida dei due conducenti delle auto. Come previsto in queste circostanze, data la gravità dell’incidente, sono stati disposti tutti i test per verificare se i conducenti fossero sotto l’effetto di alcool o sostanze psicotrope. Appena dieci giorni fa fa sulla statale Porrettana, a Marzabotto, aveva perso la vita un pensionato di Crevalcore, Verter Bergamaschi, che si era ribaltato con l’auto.