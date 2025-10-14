Auto a fuoco, l’eroe del 118: "Così ho salvato tutti"

Quando si dice questione di attimi. Di certo non ha avuto molto tempo per riflettere, Pierre Masina, autista del 118 che quel giorno, fuori servizio, passava di lì per caso: in una manciata di minuti ha salvato un uomo mentre la sua auto stava andando a fuoco in una galleria e fatto uscire tutti gli altri veicoli che erano ’intrappolati’ nel tunnel prima che la situazione degenerasse. È accaduto venerdì, attorno alle 14, nella galleria di viale Sabena. Ed è lui stesso a raccontarlo: "Quel giorno mi occupavo della gestione mezzi, stavo provando su strada una nuova ambulanza. Ero in collegamento Bluetooth con un collega. Ho preso il tunnel Sabena, direzione via Terracini, quando mi sono accorto che dal motore dell’auto che mi precedeva stava uscendo del fumo. Così, ho acceso i lampeggianti blu dell’ambulanza e illuminato con gli abbaglianti, mettendo la freccia a destra per far capire all’automobilista che doveva accostare subito".

L’uomo ha recepito le indicazioni e si è fermato. Per fortuna. Perché "dopo pochi secondi dal motore della sua auto sono uscite le fiamme – racconta Masina –. A quel punto, ho messo l’ambulanza di traverso sulla corsia a circa 100 metri dall’auto a fuoco per impedire agli altri veicoli di accedere e ho preso l’estintore. Ma le fiamme continuavano a divampare". La situazione si stava facendo drammatica. "La galleria si riempiva di fumo nero e il conducente dell’auto non voleva andarsene, si rifiutava di lasciare lì l’auto. Nel frattempo, dato che ero in collegamento con il mio collega, sono stati chiamati i vigili del fuoco". Poi, "ho convinto l’uomo, insistendo che dovevamo andare via immediatamente. L’ho portato nel vano sanitario dell’ambulanza (dove c’è una ventola che ’tira fuori’ l’aria e quindi lo spazio dentro resta neutro), perché stava iniziando a tossire per il fumo che aveva respirato". Intanto, "il mio collega era andato a bloccare il traffico dal lato della rotonda". Ma l’emergenza era tutt’altro che finita. Perché "all’interno della galleria c’erano molte auto, saranno state un’ottantina – spiega Masina –. Allora, con l’ambulanza, sono andato in retromarcia, a zig zag, per fare uscire tutte le auto rimaste". Dopo poco, l’auto dell’uomo soccorso è stata avvolta dalle fiamme ed è andata distrutta. "Lui mi ha ringraziato tantissimo, mi diceva ’Sto bene’, ma era molto scosso".

Poi sono arrivati i vigili del fuoco, oltre alle forze dell’ordine per la gestione della viabilità. Il lieto fine, tiene a sottolineare Masina, è dovuto soprattutto ai nervi saldi, grazie alla "formazione che riceviamo, che è molto accurata e che ci prepara ad affrontare qualsiasi emergenza e ogni tipo di criticità – dice, pensando in particolare alle prove per i servizi di emergenza nei tunnel dell’Alta Velocità –, sappiamo come comportarci per mettere al sicuro le persone e allo stesso tempo attivare la corretta catena dei soccorsi". Per questa coraggiosa operazione, sono stati determinanti anche gli operatori della Logistica del 118: Franco Carioti, che ha bloccato il traffico, e Andrea Facchini, che ha fatto la chiamata di soccorso.

Chiara Gabrielli