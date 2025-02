"Auto che sfrecciano? Contromisure allo studio"

"Basta auto che sfrecciano a più di 90 chilometri all’ora su via Cassoletta e via San Lorenzo di Crespellano-Valsamoggia. E basta camion e tir che, uscendo dal casello dell’A1 di Valsamoggia, anziché prendere il raccordo con la via Emilia, realizzato appositamente e con due belle corsie sugli 8 metri di ampiezza, prendono via Cassoletta che ne misura 5". Questo l’allarme lanciato da Gabriele Ottomaniello, consigliere comunale di Fratelli d’Italia nel Comune di Valsamoggia, con un’interpellanza alla sindaca Milena Zanna (a destra). "Da tempo – prosegue Ottomaniello – i residenti si lamentano della pericolosità per chi si deve immettere su queste strade sulle quali si affacciano gli accessi delle abitazioni. A nulla sono valse le segnalazioni fatte a più riprese a funzionari e assessori del Comune. Non meno pericolose sono anche altre zone dei cinque municipi raccolti sotto lo stemma di Valsamoggia".

Una denuncia che si somma a quella raccontata qualche settimana fa proprio sulle pagine del Carlino a firma degli abitanti del borgo che, tra i civici 80 e 120 di via San Lorenzo, a ogni ora del giorno vedono sfrecciare autovetture a tutta birra sotto le finestre del tinello e della camera da letto. "Sulla via San Lorenzo – è stata la risposta della sindaca Zanna – la polizia locale fa frequenti controlli mirati. Sono allo studio misure per far ridurre la velocità, anche se la strada è classificata come extraurbana. Sulla via Cassoletta l’auto box installato al civico 56 è stato divelto. Lo stiamo reinstallando insieme ad altri dispositivi dissuasori della velocità". Sicurezza stradale in Valsamoggia? La sindaca Zanna è ottimista: "Se nel 2023 erano stati registrati 180 incidenti, di cui 31 sulla nuova Bazzanese, nel 2024 sono stati 99 fino al 25 novembre".

Nicodemo Mele