Auto colpisce ciclista e fugge Denunciato il pirata della strada

E’ stato rintracciato, identificato e denunciato per lesioni, fuga dopo incidente e omissione di soccorso, il conducente della Ford Kuga che lunedì scorso ha provocato la caduta di una ciclista che stava percorrendo la fondovalle del Lavino a Monte San Pietro. Si tratta di un uomo di 56 anni, bolognese, che intorno alle 14,30 stava percorrendo a velocità sostenuta la strada provinciale in direzione di Zola. Arrivato in località Bacchello, la zona produttiva a monte del capoluogo Calderino, il Suv ha allargato la sua traiettoria per sorpassare la bicicletta che andava nella stessa direzione. La manovra è avvenuta a ridosso dello spartitraffico che in quel tratto funge da ostacolo alle manovre di sorpasso che spesso vengono ugualmente effettuate nonostante il divieto. La Ford per evitare l’impatto con la segnaletica al centro della carreggiata è rientrata bruscamente andando a tagliare la strada ed urtare la bicicletta. L’ha colpita lateralmente provocando la caduta rovinosa della ciclista, una 56enne bolognese, finita a terra dopo avere impattato la fiancata e poi un palo a bordo strada. Del fatto sono stati testimoni due persone che non solo hanno prestato i primi soccorsi alla vittima, ma che sono stati in grado di riferire elementi di descrizione dell’auto investitrice che sono risultati determinanti alle indagini svolge dalla Polizia locale Reno Lavino, che ieri, con la collaborazione della Polizia locale di Bologna, ha notificato al responsabile l’esito delle indagini. La ciclista è stata trasportata all’ospedale Maggiore dal 118 con un codice di media gravità e risulta tutt’ora ricoverata per le ferite riportate. Non è in pericolo di vita.

g.m.