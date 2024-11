Auto contro la vetrata dello studio medico

Ennesima spaccata, nella notte tra giovedì e venerdì. Dopo il furto da 26mila euro alla Bcc Felsinea di San Benedetto del Querceto, a Monterenzio, e quello ai danni della pasticceria Nonna Maria di via Kennedy, a San Lazzaro, è toccato a Castenaso. Ad essere preso di mira lo studio medico Uniko Med di via Tosarelli, a Castenaso. Stando a quanto appurato dai militari della Compagnia di San Lazzaro, che stanno svolgendo le indagini, la spaccata sarebbe avvenuta verso le 3 del mattino. L’area è videosorvegliata e proprio dalle immagini si possono intravedere tre soggetti, travisati in volto, che arrivano davanti all’ingresso del poliambulatorio a bordo di un’auto. Questa, rubata nella giornata di giovedì a Bologna, è stata usata dai tre individui come ariete per sfondare la vetrata di ingresso del centro medico, andata letteralmente in frantumi. Due dei soggetti sono, poi, entrati nei locali del poliambulatorio da cui, però, non hanno asportato nulla e sono fuggiti a bordo della medesima auto. Stando alle forze dell’ordine, che sono sulle tracce dei criminali, potrebbero aver voluto rubare soldi contanti che, però, non hanno trovato.

L’allarme è stato subito lanciato da alcuni residenti che, dopo aver avvertito un forte boato, hanno chiamato le forze dell’ordine che sono arrivate sul posto. I militari escludono categoricamente che si tratti degli stessi individui che, nella notte tra martedì e mercoledì, hanno scassinato una porta di accesso alla filiale Bcc di Monterenzio per rubare 26mila euro da una cassaforte. Ingenti i danni che, con l’auto-ariete, sono stati causati al poliambulatorio di Castenaso: della vetrata d’ingresso sono rimasti solo cocci di vetro sparsi per tutti i locali dello studio medico. La stima dei danni è ancora in via di quantificazione.

z. p.