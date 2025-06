"Auto contro una casa, ora basta. Sulla Sp4 servono velox e cartelli"

Ancora un incidente, senza gravi conseguenze, a Maccaretolo di San Pietro in Casale sulla sp4, è polemica. "Un’auto, presumibilmente a causa dell’alta velocità, è finita contro una abitazione (a destra). Solo per caso non ci sono state vittime – denuncia con forza Mattia Polazzi, consigliere comunale e metropolitano della Lega, che da anni solleva il problema della pericolosità di quel tratto –. Questa tragedia sfiorata è solo l’ultima di una lunga serie. Quel punto è tristemente noto: incidenti, investimenti, scontri. Eppure nulla è stato fatto. Avevo chiesto un semaforo. L’allora sindaco Pezzoli aveva approvato la mia proposta, ma poi i fondi sono stati dirottati sul capoluogo. Maccaretolo è stata abbandonata. Le frazioni sono trattate come periferie di serie B. I cittadini non possono essere messi ogni giorno a rischio solo perché vivono fuori dal centro. Questa politica fatta di promesse e fondi deviati altrove è inaccettabile".

Il consigliere leghista lancia un appello secco: "Chiedo al sindaco metropolitano e al sindaco di San Pietro di svegliarsi. È ora di intervenire con misure vere: attraversamenti rialzati, autovelox, dissuasori, segnaletica adeguata. Basta scuse. La sicurezza stradale non è un optional. Se chi governa continua a ignorare le richieste dei cittadini, allora vuol dire che ha perso il contatto con la realtà. La Lega continuerà a dare voce alle frazioni, perché tutti hanno diritto alla stessa sicurezza".

Così ha replicato il primo cittadino di San Pietro, Alessandro Poluzzi: "Le frazioni non sono assolutamente territori di serie B. Lo abbiamo affermato più volte e vogliamo dare seguito a ciò che abbiamo promesso. Si è da poco concluso il bando per individuare i componenti delle consulte frazionali e nelle prossime settimane verranno istituite ufficialmente. Uno strumento molto utile per aiutare l’amministrazione a essere periodicamente aggiornata sulle esigenze di ogni territorio. Sottolineo anche che sia a Maccaretolo che a Poggetto abbiamo già fatto interventi per andare a scuola in sicurezza. Ora l’impegno è confrontarsi con la Città Metropolitana per dare una risposta concreta alla criticità dell’alta velocità sulla Galliera. Come sempre, invece che sterili polemiche, siamo in continuo confronto con cittadini ed enti per cercare soluzioni adeguate. Questo è aver contatto con la realtà".

Zoe Pederzini