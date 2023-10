Parcheggia l’auto davanti a una porta: famiglia resta imprigionata in casa

Bologna, 28 ottobre 2023 – Segregati per una giornata in casa, per colpa della maleducazione di un’automobilista. Che infischiandosene del fatto che dietro una porta magari c’è una casa dove vive pure una famiglia, ha parcheggiato la sua auto ‘appiccicata’ all’ingresso, dove tra l’altro era anche apposto un adesivo che indicava la presenza di disabili.

L’auto che ostruiva l’accesso di un’abitazione in via San Leonardo, in pieno centro: la famiglia è rimasta ‘prigioniera’ dalla notte a ieri pomeriggio

A denunciare il fatto, accaduto in via San Leonardo, e chiedere aiuto per conto della famiglia di stranieri che tutta la mattina era rimasta bloccata senza sapere a chi rivolgersi, sono stati i vicini che hanno chiamato la polizia locale. La prima chiamata è arrivata a mezzogiorno, ma fino alle 17,30 non c’è stato modo di liberare la famiglia: "Prima perché non arrivava nessuno – racconta una vicina –, poi perché il carro attrezzi non riusciva a passare nella strada. La polizia locale quando è arrivata, intorno alle 16, ha multato l’auto, che non è stata però portata via".

E insomma "i bambini non sono potuti andare a scuola, la nonna, in sedia a rotelle, non è andata a una visita al Sant’Orsola". E l’automobilista, quando è arrivata con comodo, "è pure caduta dalle nuvole: ha detto che lei aveva un permesso per parcheggiare ovunque. Spero che oltre alla multa le abbiano almeno addebitato il carro attrezzi, perché se qualcuno si fosse sentito male in quella casa sarebbe potuto morire".

n. t.