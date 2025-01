Auto depredate dalla banda delle batterie

Periodo difficile per i possessori di auto di Budrio. Il primo episodio, ai danni di due residenti del paese, si è verificato una decina di giorni fa, quando i proprietari di due macchine, scesi in strada per recuperarle, non le hanno più trovate perché, nella notte, erano state rubate. Entrambi i veicoli scomparsi, a seguito della denuncia ai carabinieri della locale stazione, sono stati ritrovati, nell’arco delle successive quarantotto ore, una dai carabinieri di Molinella e l’altra dai colleghi di Imola.

Il secondo episodio, invece, più recente, ha avuto come protagonista tre auto ibride Toyota, che sono stata depredate della batteria, sempre nella notte. Razzia questa che sembra essere diventata di moda: svariati gli episodi nell’ultimo periodo anche a Borgo Panigale, a San Lazzaro di Savena e nel circondario imolese (nella foto a fianco). Ma torniamo a quanto avvenuto a Budrio: nella notte tra martedì e mercoledì i soliti ignoti, su via della Liberazione nella frazione di Prunaro di Budrio, hanno sradicato le batterie di tre auto ibride per, poi, fuggire presumibilmente a bordo di un furgoncino.

Amaro risveglio, dunque, all’indomani del furto per i proprietari, i quali hanno sporto denuncia ai carabinieri locali che stanno indagando e, al tempo stesso, chiedono più controlli e più sicurezza, soprattutto per le frazioni. A parlare della situazione sicurezza è la sindaca Debora Badiali: "Ho parlato in questi giorni anche con chi è stato vittima di questi episodi. Stiamo facendo un progetto complessivo di videosorveglianza per il territorio, soprattutto in alcune frazioni tra cui Prunaro. Abbiamo individuato con la Polizia Locale i punti migliori per l’installazione di nuove telecamere per il controllo delle targhe. Prunaro di Budrio è già presidiata in tal senso: è una delle frazioni in cui questo intervento è già stato fatto. Questo consente la collaborazione di tutte le forze dell’ordine presenti su Budrio, che condividono i dati di questi impianti quando si rende necessario".

"Tengo poi a ricordare – conclude la prima cittadina – che è di vitale importanza che i cittadini, per segnalazioni, avvertano tempestivamente i carabinieri. Questo permette ai militari, che fanno un lavoro prezioso e capillare sul territorio, di intervenire e avviare le indagini prima possibile. Soprattutto nelle frazioni segnalare capillarmente cose anomale e anche cose minime è fondamentale".

Zoe Pederzini