Auto e moto d’epoca alla Fiera "Appuntamento internazionale Festa per espositori e collezionisti"

Si scaldano i motori per la 40º edizione di Auto e moto d’epoca, per la prima volta negli spazi espositivi di BolognaFiere, dal 26 al 29 ottobre, nel cuore della Motor Valley, terra dei miti e della passione per i motori. "Questo è un anno molto importante per Auto e moto d’epoca – commenta Mario Carlo Baccaglini, ceo di Intermeeting – Dopo l’ultima edizione da record a Padova, festeggiamo quarant’anni di storia, cultura e passione in una nuova sede, con più spazi espositivi, 235mila metri quadrati a disposizione, nuovi settori e tante novità. I nuovi spazi di BolognaFiere ci consentono di realizzare tutte le potenzialità del mondo del classic. A Bologna gli appassionati delle auto e moto d’epoca potranno immergersi nel passato, viverne le emozioni, toccare con mano il presente e immaginarsi il futuro. Sarà una grande festa per tutti: espositori, collezionisti, visitatori, giornalisti da più di 40 Paesi nel mondo". Soddisfatto Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere: "Siamo orgogliosi di aver inserito nel portafoglio espositivo di BolognaFiere questa prestigiosa Fiera internazionale che ha 40 anni di storia alle spalle e siamo felici che già dalla prima edizione si sia raggiunto il raddoppio degli spazi espositivi. La Motor Valley è la cornice ideale per un evento che saprà far accendere passioni e memorie a migliaia di appassionati delle auto e moto d’epoca. Voglio ringraziare anche la città e le istituzioni che stanno lavorando assieme a noi e a Intermeeting per accogliere migliaia di collezionisti e appassionati da tutto il mondo".

Sono tante le novità di questa edizione. Gli spazi espositivi registrano già il tutto esaurito, grazie alla partecipazione dei più importanti player internazionali del motorismo storico, delle case produttrici, dei dealer e commercianti più importanti del settore. Sono tante le new entry che vogliono far parte dell’edizione 2023. New entry anche per il padiglione dedicato alle due ruote, 15mila metri quadrati per un salone dedicato a tutti gli appassionati delle moto storiche. Tra le presenze, BMW Motorrad per i 100 anni del brand e un focus speciale sulla storia e il collezionismo della Lambretta.

Altra importante novità: la presenza delle più importanti collezioni museali al mondo. È la rete costituita dai più prestigiosi musei europei dedicati all’automobile, a partire dal Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, che festeggerà a Bologna i 90 anni della collezione.