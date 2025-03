Auto fugge all’alt dei vigili. Catturata banda di ladri

Acciuffata dalla polizia locale di San Giovanni in Persiceto, dopo un inseguimento, una banda di ladri. Nella prima mattinata di sabato scorso, una pattuglia della polizia locale ha intercettato lungo via Bologna una Bmw nera sospetta, come segnalato dai dispositivi di rilevamento presenti a bordo dell’auto della Locale e collegati alla banca dati. A bordo della Bmw c’erano quattro uomini.

Gli agenti, dopo avere diramato l’allerta alla centrale radio, si sono messi all’inseguimento della macchina fuggitiva azionando sirene e lampeggianti per cercare di fermarla. "Il conducente del veicolo sospetto, invece di fermarsi – dice Luca Nasci, comandante della polizia locale di Persiceto –, ha iniziato ad accelerare a fortissima velocità salendo sui cordoli di una rotonda ed effettuando sorpassi azzardati e pericolosi per sé e per gli altri utenti della strada. Giunti nei pressi della rotonda di via Budrie, i fuggitivi sono riusciti momentaneamente a dileguarsi".

"Tuttavia – continua il comandante –, un cittadino di San Giovanni, che aveva assistito alla parte finale dell’inseguimento ha contattato la centrale radio della polizia locale indicando che la Bmw nera si trovava in viale Vittorio Veneto. Grazie a questa informazione, siamo riusciti a intercettare nuovamente il veicolo sospetto. E con l’aiuto di rinforzi abbiamo fermato due degli occupanti; mentre gli altri due sono riusciti a scappare a piedi e a far perdere le proprie tracce".

I due stranieri fermati, di origini pakistane, sono risultati privi di documenti identificativi e pertanto sono stati sottoposti ai rilievi delle impronte digitali. All’interno dell’automobile invece sono stati rinvenuti numerosi strumenti da scasso, come grossi cacciaviti e tronchesi che sono stati sequestrati così come è stata sequestrata la Bmw. "Molto spesso – sottolinea Nasci – i pattugliamenti messi in campo dalla polizia locale sono anche finalizzati alla prevenzione dei reati predatori. Queste attività non hanno riscontri immediati e concreti. In questo caso invece, l’abilità degli agenti, le dotazioni tecnologiche di lettura delle targhe e l’aiuto di un cittadino, hanno permesso di fermare quello che al momento pare un gruppo di persone che transitavano nel nostro territorio con intenti di natura certamente non lecita".

E aggiunge: "Sarà comunque l’autorità giudiziaria a valutarne in dettaglio le responsabilità penali di questi due pakistani. Ringrazio gli agenti e ufficiali che hanno partecipato all’attività, poiché hanno dimostrato per l’ennesima volta, un profondo senso del dovere e dedizione al servizio".

Pier Luigi Trombetta