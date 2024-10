Auto fuori strada nella notte. Feriti tre giovani amici. Gravissima una 17enne

Ennesimo incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato, sulle strade della provincia bolognese. Lo schianto è avvenuto a Rastignano, frazione di Pianoro, sulla via Buozzi.

Un giovanissimo 18enne, residente a Bologna, era alla guida della sua Toyota Yaris, quando ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata ed è finita fuori strada. Il grave incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Stando a quanto appurato il giovane, neopatentato, residente a Bologna era in auto con due amiche: una 18enne, sempre di Bologna, che era sul sedile di fianco a quello del guidatore e una 17enne, bolognese, che si trovava sul sedile posteriore.

I tre erano forse stati a trascorrere la serata con alcuni amici, nel pianorese, ed erano saliti in macchina per fare rientro a casa, a Bologna. Ad un certo punto, però, per cause che sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, all’altezza di via Buozzi, il conducente ha perso il controllo del mezzo. La macchina ha carambolato per poi ribaltarsi e finire a bordo strada. Ad ora le forze dell’ordine escludono categoricamente il coinvolgimento di altri mezzi.

Sul posto, avvisati da alcuni automobilisti che sopraggiungevano poco dopo e che hanno visto la vettura capottata, sono subito arrivati i carabinieri di Pianoro che si sono occupati di tutti i rilievi di prassi. Con loro anche i vigili del fuoco dal vicino distaccamento pianorese che hanno dovuto liberare i tre ragazzi rimasti imprigionati tra le lamiere dell’auto: per le ferite riportate e le condizioni dell’abitacolo, infatti, i passeggeri non erano in grado di uscire in autonomia dalla Toyota.

I sanitari del 118 sono arrivati sul posto con due ambulanze e un’automedica. I tre occupanti dell’abitacolo sono stati portati all’ospedale Maggiore. Le loro condizioni sono gravi: la 17enne che si trovava sui sedili posteriori è stata portata via in codice di massima gravità, ma non sarebbe in pericolo di vita. Codici di media gravità, invece, sia per il 18enne alla guida della macchina che per la coetanea che era seduta di fianco a lui.

L’incidente ha riacceso le polemiche dei residenti: "Sono anni che segnaliamo all’amministrazione comunale che si tratta di una strada molto pericolosa del nostro territorio, piena di curve. Questa volta per fortuna non è finita in tragedia, ma ci mancava poco. Speriamo che il nuovo sindaco si impegni a trovare una soluzione al più presto".

Zoe Pederzini