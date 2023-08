Auto Hera ferme in via Papini Non si trova parcheggio

Lavoro in via Papini a Bologna e da diversi mesi è diventato impossibile parcheggiare (a pagamento). Questo da quando i tecnici dell’Hera lasciano lì le loro auto di servizio. Sono, giustamente, esonerati dal pagamento in caso di intervento, ma rimangono lì per svariati giorni. Pago 150 euro all’anno per parcheggiare dove lavoro, perché nessuno interviene visto che è palese che le vetture parcheggiate lì non sono in servizio?

Giacomo Rossi