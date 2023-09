Auto mediche, il caso dei tagli. Dottori pronti a dimettersi. Scatta l’allarme dei sindacati

Dimissioni o esonero dai turni di notte: sono pronti a questo "diversi medici dipendenti operanti in città" a Bologna se venisse confermato il taglio di una delle due automediche che presidiano il territorio del capoluogo e dei Comuni della prima cintura (San Lazzaro, Ozzano, Pianoro, Casalecchio, Zola Predosa). Una rimodulazione che l’Ausl avrebbe sottoposto all’avvallo della Conferenza territoriale socio-sanitaria di Bologna "senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali mediche". E a cui si oppongono due sindacati, Snami e Cimo-Fesmed, evidenziandone gli effetti: tra Bologna e Comuni limitrofi, nell’orario notturno rimarrebbe una sola automedica dalle 20 alle 8 del mattino con un medico pronto a rispondere al telefono in centrale operativa. Il che però, "non può sostituire l’attività clinica in presenza", dicono i sindacati: e "in caso di due emergenze contemporanee, immaginate se debba arrivare un altro mezzo da Budrio o Bazzano per andare in centro a Bologna. Il buonsenso si è perso".

Di fronte a questa prospettiva, Snami e Cimo-Fesmed, annunciano dunque che "diversi medici dipendenti operanti in città ci hanno anticipato che, se questo dovesse accedere, chiederanno l’esonero dai turni nottiurni o daranno le dimissioni – scrivono –, perché questo taglio comporterà un’organizzazione del lavoro insostenibile sia per i carichi, sia per i rischi connessi". Snami e Cimo-Fesmed si chiedono in base "a quali dati ed evidenze scientifiche siano state proposte tali decisioni: accederemo agli atti per capirlo". Sul tema è duro Fabio Brinati, consigliere comunale di FdI: "Vorrà dire che sotto le Due Torri a breve sarà vietato stare male di notte. Faccio appello nuovamente al sindaco Lepore e all’assessore Rizzo Nervo".