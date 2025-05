Auto si ribalta in tangenziale a Bologna: traffico bloccato

Bologna, 10 maggio 2025 – L’urto laterale tra due auto e poi una delle macchine che si ribalta. È la prima ricostruzione della dinamica dell’incidente che si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 17,55 in tangenziale, tra le uscite 3 e 4 in direzione di San Lazzaro.

Per permettere i soccorsi e i rilievi, affidati alla polizia stradale, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e l’uscita 4 via del Triumvirato in direzione sud. Sul posto sono subito intervenute, per viabilità e rilievi, le pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale Bologna Sud, assieme ai sanitari del 118, ai vigili del fuoco e al personale di Autostrade.

Il conducente dell’auto che si è ribaltata è stato subito tirato fuori dal mezzo: fortunatamente non ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato in ospedale in codice 1.

Più gravi le ripercussioni sul traffico: attorno alle 19 ancora code in direzione di San Lazzaro e anche un chilometro di coda nel tratto compreso tra l’uscita 1 Nuova Bazzanese e lo svincolo 3 Ramo Verde in direzione San Lazzaro, per l’uscita obbligatoria allo svincolo 3.