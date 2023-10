Auto si schianta contro l’argine del fiume. Gravissimo un ragazzino di tredici anni

Ennesimo grave incidente sulle strade metropolitane di Bologna. Ieri poco dopo le 18, un’auto, una Kia Picanto, si è schiantata, per cause da accertare, contro un’ argine dell’Idice. Il terribile incidente si è verificato a Riccardina di Budrio, per la precisione in via Riccardina angolo via San Zenone. Alla guida del mezzo un 40enne italiano, residente in una frazione di Budrio che, presumibilmente, stava rientrando a casa. Sul sedile del passeggero il figlio di 13 anni. Secondo i primi accertamenti, il 40enne stava percorrendo la via Riccardina quando, all’angolo con via San Zenone, per cause da chiarire, invece che seguire la strada e curvare è andato dritto. La Kia ha colpito con violenza l’argine di terra poi ha carambolare nel campo adiacente. La macchina, per fortuna, si è arenata distrutta nel campo prima di finire nelle acque del fiume Idice. Sul posto, avvisate da alcuni passanti e residenti della zona, sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia locale di Budrio e i sanitari del 118 con un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso.

Ad avere la peggio è stato il 13enne che era sul sedile del passeggero e che è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità. Il padre, invece, è stato portato al nosocomio di Bologna in codice di media gravità. Saranno gli agenti della Polizia locale budriese a fare chiarezza sulla dinamica e sui motivi dello schianto.