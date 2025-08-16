Auto sbanda, centra un albero e poi si scontra con una moto: centauro gravissimo

Monghidoro (Bologna), 16 agosto 2025 - Uno scontro frontale devastante quello che si è verificato, poco dopo l'ora di pranzo, sulla ss65 Futa a Monghidoro, in frazione Madonna dei Boschi, poco prima di Loiano.
Un auto, condotta da una donna della zona, e una moto si sono scontrate frontalmente. Stando a quanto ricostruito fino ad ora la macchina avrebbe sbandato, per cause in corso di accertamento, andando ad invadere la corsia opposta. In quel frangente la vettura avrebbe impattatocontro un alber o per, poi, carambolare addosso al centauro in moto che stava percorrendo la Futa.
Il giovane è stato sbalzato al suolo con violenza.
A dare l'allarme alcuni motociclisti che erano con il giovane malcapitato.
Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Le condizioni del ragazzo sono parse da subito gravissime ed è stato elitrasportato al Maggiore in codice rosso avanzato.
Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri di Monghidoro e i vigili del fuoco del locale distaccamento.
Notizia in aggiornamento