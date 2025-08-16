Auto sbanda, centra un albero e poi si scontra con una moto: centauro gravissimo

Monghidoro (Bologna), 16 agosto 2025 - Uno scontro frontale devastante quello che si è verificato, poco dopo l'ora di pranzo, sulla ss65 Futa a Monghidoro, in frazione Madonna dei Boschi, poco prima di Loiano.

Un auto, condotta da una donna della zona, e una moto si sono scontrate frontalmente. Stando a quanto ricostruito fino ad ora la macchina avrebbe sbandato, per cause in corso di accertamento, andando ad invadere la corsia opposta. In quel frangente la vettura avrebbe impattato contro un alber o per, poi, carambolare addosso al centauro in moto che stava percorrendo la Futa.

Il giovane è stato sbalzato al suolo con violenza.

A dare l'allarme alcuni motociclisti che erano con il giovane malcapitato.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Le condizioni del ragazzo sono parse da subito gravissime ed è stato elitrasportato al Maggiore in codice rosso avanzato.

Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri di Monghidoro e i vigili del fuoco del locale distaccamento.

Notizia in aggiornamento