Auto storiche da sogno in piazza e visite al museo Lamborghini

Una giornata, quella di oggi, interamente dedicata ai motori a Sant’Agata Bolognese che, nell’ambito dell’Italian Motor Week e in quanto Comune della Motor Valley, ha voluto organizzare una domenica speciale. Due saranno gli eventi principali, grazie anche alla preziosa collaborazione con una perla del territorio: il Museo Lamborghini. Dalla mattina, in piazza saranno esposte macchine d’epoca, più di un centinaio, di ogni marca e modello, comprese due preziose Lamborghini: una ‘chicca’ rara, la 400 Gt, e l’ultra moderna Huracan Sto. In contemporanea, e in modo gratuito, si terrà, per i primi 150 che si prenoteranno, un altro evento speciale: ‘In treno al Museo’.

Si tratta di quattro turni di visite, alle 10, alle 12.15, alle 15 e alle 16 che permetteranno ai cittadini iscritti di andare, a bordo di un trenino, dal centro del paese fino al Museo Lamborghini, le cui porte saranno aperte per una visita d’eccezione nelle sue sale, dove si ripercorre la storia di questa azienda. La prenotazione per questo tour in treno può essere fatta direttamente dalle 9 di oggi allo stand della Pro Loco in piazza a Sant’Agata. "Dal 2015 siamo parte dell’associazione dei Comuni della Motor Valley – dichiara il sindaco Giuseppe Vicinelli –, e lo abbiamo voluto fortemente perché il nostro territorio ha una grande storia di motori, mai da dimenticare e anzi da valorizzare grazie anche ad eventi come questo che coinvolgono tutta la cittadinanza e grazie alla costante collaborazione con la realtà della Lamborghini". Il museo è sempre più frequentato: "Solo nel mese di agosto abbiamo raggiunto un picco mai visto. Ventimila visitatori in un mese e vogliamo continuare a crescere nel ricordo della tradizione e con un occhio sempre puntato all’innovazione", ha dichiarato Emanuele Camerini, coordinatore del Museo.

z. p.