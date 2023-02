Auto storiche in gara per la Coppa Gordini

Le auto storiche tornano a far sognare i centri urbani della collina bolognese. Stamattina dalla piazza di Monteveglio partiranno 25 vetture che hanno fatto la storia del design e della meccanica dell’automobilismo italiano. Sono gli equipaggi che partecipano alla prima edizione del "Winter Tour. Coppa Gordini". Organizzato dal Camebo, Club auto moto d’epoca di Bologna, il tour di queste auto storiche proseguirà per Guiglia, Zocca, Tolè e Rocca di Roffeno, con passaggi cronometrati in zone protette. Alle 17 è previsto l’arrivo a Porretta, dove i partecipanti alloggeranno nell’Hotel Helvetia Thermal.

"Abbiamo voluto dedicare questo tour ad Amedeo Gordini (1899-1979) – racconta Ferruccio Govoni, presidente del Camebo e cittadino di Monteveglio – perché Gordini era nato a Bazzano da una famiglia di mezzadri. Appassionato di motori, fece fortuna in Francia dove pilotò e portò alla vittoria in Formula 1 autovetture di marchi impensabili come la Simca". Tra le vetture in pista sui colli bolognesi, oggi e domani il Camebo porterà una Fiat 1100 Tv nera, una lancia Delta 16 valvole e una Lancia Fulvia Montecarlo, da cui fu tratta la Lancia HF che vinceva tutti i rally, come il Col de Turinì sulle colline di Montecarlo.

"Per rievocare quella famosa gara – rivela Govoni – a mezzanotte terremo la ’Col de Porrettà’, ossia una gara che andrà da Porretta a Lizzano in Belvedere e ritorno. Confesso che eventi come questo sono un gran traino turistico per il territorio". Domani le auto storiche torneranno a valle e alle 16 nella piazza Garibaldi di Bazzano ci saranno le premiazioni. "Il 26 marzo – anticipa Govoni – terremo la ’Ladies in Race’ una gara dedicata a tutte le donne al volante. Partenza e arrivo dall’hotel Admiral di Ponte Rivabella, dopo un giro sui Colli bolognesi".

Nicodemo Mele