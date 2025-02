Piano sicurezza al Navile: “Auto spaccate dai vandali, in arrivo aiuti dal Comune”

Bologna, 17 febbraio 2025 – Contributi dal Comune per i proprietari delle auto danneggiate da vandali e ladri. “In primavera uscirà un bando ad hoc, già pronti 30mila euro”. È uno dei pilastri – tra cui 18 nuove telecamere, illuminazione potenziata e acquisizione di due box al mercato Albani – della strategia che metterà in campo l’assessora Matilde Madrid (con delega, tra le altre cose, alla sicurezza) per combattere degrado, criminalità e spaccio nelle zone Navile e Bolognina: strategia che oggi sarà al centro del consiglio aperto sul tema, in via di Saliceto.

“Seguiamo il metodo usato per piazza XX Settembre – la premessa –, che si basa sul lavoro di ascolto e collaborazione con i cittadini e sulla condivisione con le istituzioni dei comitati di ordine pubblico, sui controlli coordinati e sulla prevenzione”. A proposito di questo, “da settimane è partito il servizio degli agenti appiedati, concordato con Prefettura e Questura. Commercianti e residenti dicono che un cambio di passo sui controlli si vede. Un ruolo particolare è svolto dalla nostra polizia locale e, con il ‘Progetto Bolognina’, chi vuole, tra gli agenti, potrà svolgere ulteriori straordinari, pagati naturalmente, di pattugliamento del quartiere. Così riusciremo a mettere in campo più operatori”. Di questi importanti servizi, nell’ultimo mese “ne abbiamo svolti 15, in pratica uno ogni due giorni”.

Dalla zona arrivano segnalazioni continue di intrusi in garage, cantine e proprietà private in genere: “Ora, assieme ad Acer, la polizia locale accede alle corti popolari, dove si registrano frequenti episodi di spaccio e non solo. Se ci sono situazioni particolari, possiamo coinvolgere i servizi sociali”. Si provvederà alla cura straordinaria di alcune corti popolari in stato di fatiscenza: “Al momento ne sono state individuate due, con Acer abbiamo studiato la risistemazione degli spazi interni per ridurre il degrado e poi siamo in contatto con i cittadini”, sarà gioco di squadra con la comunità. “Sosterremo con risorse il lavoro da fare”, spiega Madrid.

La situazione non è delle più rosee, basti pensare che, se nel 2023 dai controlli nel quartiere erano emersi 350 grammi di droga, lo scorso anno la sostanza trovata è stata pari a sei volte tanto: due chili. Un punto fondamentale è il potenziamento dell’illuminazione: “Abbiamo svolto un sopralluogo con i cittadini per le vie e ’mappato’ i punti più bui: stiamo installando 60 nuove luci”. Tra i tratti interessati, via Albani, via Niccolò dall’Arca, via di Vincenzo, via Tibaldi. Quanto alla videosorveglianza, alle 23 attuali telecamere se ne aggiungeranno altre 18 nuove (cinque in Bolognina e tredici in Navile; saranno anche in via Stalingrado, via Ferrarese e zona Dozza).

Tra le priorità del Comune c’è il restituire gli spazi alla comunità: “Abbiamo acquisito due box in disuso da tempo al Mercato Albani, ne decideremo l’uso con il Tavolo Bolognina e faremo un avviso per la co-progettazione. Sarebbe bene che fossero usati per creare relazioni tra le persone e che fossero coinvolti anche gli adolescenti”. Il fronte droga e consumo. “Stiamo cercando di affrontare la piaga del crack. Non esistono protocolli farmacologici: cerchiamo di ridurre i danni sia con il Fuori Binario in via Carracci sia con le nostre Unità Mobili. I consumatori sono tantissimi”.

Una delle grandi emergenze, ora, è anche il vandalismo alle auto: “Ho sentito il questore – spiega Madrid –, il fenomeno è talmente esteso che la Questura sta geolocalizzando tutte le denunce e si stanno focalizzando i controlli in zone che registrano una frequenza più alta di episodi. Si procederà con controlli mirati, quindi. Siccome però il fenomeno è diventato ormai una piaga, usciremo in primavera con un bando rivolto a chi ha subito danni nei primi mesi dell’anno, per dare contributi parziali di sostegno a cittadini. Basta essere residenti, aver denunciato il fatto e che l’assicurazione non copra quel tipo di danni. siano residenti e purché l’assicurazione non copra danni di questo tipo”. Si interverrà a breve anche in via di Saliceto, tra vandali d’auto e degrado, con dei rifiuti abbandonati in un campo e saranno svolti controlli dietro al parco delle Caserme Rosse, nel boschetto.