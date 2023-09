Autobiografie e immaginazione. Quattro incontri con gli autori

Incontri e laboratori con gli autori: torna ‘Vite che sono anche la mia’. Quattro appuntamenti con firme di punta a San Lazzaro. Parte la seconda edizione di ‘Vite che sono anche la mia’, autobiografia e immaginazione a cura di Ornella Mastrobuoni, la rassegna di quattro incontri con autore più workshop in programma a San Lazzaro. Protagonisti di quest’anno Paolo Malaguti, Edoardo Albinati, Evelina Santangelo e Claudia Durastanti pronti a conversazioni aperte con il pubblico il venerdì sera. Il giorno successivo invece, ciascuno di loro incontrerà un piccolo gruppo di persone interessate a fare esperienza di scrittura, e nel corso di un laboratorio proporrà esercizi di scrittura con una riflessione sui meccanismi narrativi messi in atto. Un progetto che punta a promuovere e a approfondire la lettura e la scrittura, fornendo spunti in più grazie all’incontro e confronto diretto con gli autori. Le conversazioni con gli autori del venerdì sera sono a ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili ma con prenotazione consigliata. I laboratori del sabato mattina invece, hanno una quota di iscrizione.

"A San Lazzaro torna una manifestazione a cui teniamo particolarmente – spiega l’assessore alla Cultura Juri Guidi –. Quattro incontri con quattro grandi autrici e autori per continuare il percorso curato da Ornella Mastrobuoni sulla scrittura autobiografica. Saranno momenti di approfondimento e scoperta di un genere letterario sempre più importante nel panorama nazionale che siamo orgogliosi di ospitare nuovamente nella nostra Mediateca". Primo incontro con Paolo Malaguti, domani, venerdì in Mediateca di San Lazzaro. Conversazione con Leda Maiello e letture di Clio Abbate. Sabato, invece, sabato 30 settembre, appuntamento dalle ore 10 alle 13 con il laboratorio in Mediateca.