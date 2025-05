Autobus in avaria in via Indipendenza: traffico paralizzato

Bologna, 6 maggio 2025 - Traffico paralizzato poco dopo l’ora di pranzo in via Indipendenza a causa di un autobus in avaria. Questo l’ennesimo episodio - risolto dopo circa una ventina di minuti - che blocca la viabilità cittadina, colpendo questa volta l’arteria principale del centro storico.

Traffico bloccato in via Indipendenza per un autobus in avaria

Alle 14.30, infatti, auto, moto e autobus sono rimasti imbottigliati nel tratto compreso tra via Irnerio e l’autostazione. Un tratto, quello, già a corsia ridotta a causa dei lavori del tram, che, sommati al mezzo Tper guasto, hanno messo in pausa la viabilità fino a via Pietramellara.

Tanti automobilisti sono usciti in strada per capire l’accaduto, mentre i passeggeri di due autobus che si trovavano all’inizio dell’incrocio con via Irnerio sono scesi dal mezzo continuando il percorso a piedi. I due bus, seguiti da un terzo, hanno poi fatto retromarcia per liberare l’incrocio. Il mezzo guasto è stato poi ripristinato e il traffico ha ripreso regolarmente il suo corso.