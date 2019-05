Bologna, 23 maggio 2019 - Ci sono il record di passeggeri trasportati (160 milioni), il record di abbonati (102.265 gli annuali) e i conti in positivo per il sesto anno consecutivo (nel 2018 un utile netto dell’esercizio di 8,2 milioni di euro, con ricavi e altri proventi per il gruppo che arrivano a 317,3 milioni di euro) nel bilancio consuntivo 2018 di Tper. La società di trasporti festeggia una stabilità che fa da punto di riferimento per tante altre grandi aziende italiane.

«Abbiamo dimostrato un consolidamento della società con risultati in linea con lo scorso anno – commenta con soddisfazione la presidente di Tper, Giuseppina Gualtieri -. I risultati positivi sono fondamentali per mettere giù il piano degli investimenti». Una voce che si snoda tra nuovi mezzi e bigliettazione elettronica, e poi c’è Corrente, il car sharing.

«Gli investimenti che abbiamo effettivamente fatto (211 milioni di euro) si traducono nei bilanci in ammortamenti (cresciuti a 14,4 milioni, +3,2 milioni sul 2017). Di contro i costi e gli altri oneri sono saliti a 232,3 milioni di euro «Il tema è che sicuramente ha impattato il costo delle materie prime, mi riferisco al carburante. Altre aziende sarebbero andate in difficoltà, noi abbiamo saputo assorbire il problema». E il risultato operativo supera i 10 milioni di euro. «Secondo indagini effettuate da terzi, cresce l’indice di gradimento dell’utenza. E per andare ancora incontro ai nostri passeggeri – continua la Gualtieri –, nei bilanci degli anni prossimi vedremo anche i nuovi validatori, con la possibilità di acquistare a bordo il biglietto con la carta di credito. È fondamentale che l’utenza possa scegliere come pagare. I nuovi apparecchi – precisa la Gualtieri – li vedremo nel 2020». La presidente due giorni fa ha rappresentato le aziende di trasporto pubblico al Rapporto sui Servizi pubblici locali della Cgil. «Per noi questi buoni risultati non sono un punto d’arrivo, ma una leva per andare avanti».

Soddisfatto Virginio Merola. «Una donna al volante e Tper cresce – sottolinea il sindaco – È un’azienda che fa la differenza e per questo ringrazio la presidente Gualtieri e tutte le lavoratrici e i lavoratori che ogni giorno si impegnano». Applaude anche l’assessore regionale ai Trasporti, Raffaele Donini. «I dati che emergono parlano di una azienda pubblica efficiente e all’avanguardia – rimarca Donini –, che insieme alla Regione sta portando avanti politiche incentivanti per l’utilizzo di autobus e treni regionali».