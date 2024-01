Autobus finisce nel fosso. Feriti passeggeri e autista

Cinque feriti e la strada provinciale valle del Samoggia interrotta ieri sera, tra Crespellano e Calcara, per il ribaltamento di un autobus della linea 651 avvenuto poco dopo le 18 in via Cassola, in comune di Valsamoggia.

Il mezzo di trasporto pubblico era diretto a Crespellano e percorreva la strada provinciale sulla sua corsia quando, per cause che sono all’analisi della polizia locale, è uscito di strada affondando nel fossato che corre a lato della carreggiata. Un canale idrico di modeste dimensioni che ha però provocato il ribaltamento sul fianco dell’autobus che si è adagiato sul fianco.

Per la velocità e lo sconquasso della traiettoria di una corsa che si è interrotta bruscamente, tutti i quattro passeggeri e l’autista sono stati sbalzati dai loro sedili e sono andati a sbattere sulle pareti e il tetto del mezzo. Complessivamente cinque persone che hanno riportato danni più o meno gravi, con fratture e contusioni. Nessuno in pericolo di vita.

Le portiere erano bloccate e si è quindi dovuto attendere l’arrivo dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Bazzano e di Bologna per estrarre i feriti e farli uscire dai finestrini insieme ai sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure sul posto per poi partire a sirene spiegate in direzione del Pronto Soccorso del Maggiore. A terra gli agenti della polizia locale hanno bloccato il traffico in entrambe le direzioni e fatto dirottare il flusso dei mezzi sulla viabilità alternativa. Con la scena dell’incidente illuminata a giorno agenti e carabinieri della stazione di Crespellano e della Compagnia di Borgo Panigale hanno coadiuvato le operazioni di salvataggio e trasporto dei feriti. Poco dopo le 19,30 il teatro dell’incidente era stato messo in sicurezza e la polizia locale ha potuto procedere al rilievo relativo ad una dinamica che si potrà giovare delle testimonianze dei feriti. Ad una prima ricostruzione pare non ci fossero altri mezzi coinvolti direttamente nello schianto anche se non si esclude che l’uscita di strada dell’autobus possa essere stata provocata da un cambio di direzione operata con l’obiettivo di evitare collisione con altri mezzi.