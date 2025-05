Autobus rimane incastrato tra i cantieri del tram: tagliato un palo per farlo passare / Video

Bologna, 30 maggio 2025 – Bus incastrato tra i cantieri del tram, questa mattina, in zona Croce Coperta. Un mezzo articolato di Tper è rimasto bloccato per diverso tempo nel tentativo di compiere una manovra tra le barriere per i lavori della futura tranvia e la segnaletica presenta a bordo strada (video).

A bloccare il mezzo un palo presente sul marciapiede: perché il bus potesse riprendere la sua strada è stato necessario tagliarlo con un flessibile, mentre un altro cartello ha continuato a ostruire il passaggio dal lato dello specchietto destro. Tanto da dover richiedere manovre piuttosto scomode da parte di operai e presenti, che hanno portato alla rottura dello specchietto stesso.

In alcuni filmati si vedono le barriere e le paratie arancioni che chiudono le vie della zona in una sorta di imbuto, con strettoie e passaggi troppo stretti per un autobus grande (in questo caso anche articolato). I tentativi di sbrogliare la matassa sono andati avanti per diversi minuti, tra la curiosità e i video girati dai presenti. Diversi residenti hanno segnalato l’episodio, tanto che sul tema si sono subito attivati gli esponenti di Fratelli d’Italia, molto critici rispetto alla gestione di una viabilità costretta a convivere con i cantieri della linea rossa e della linea verde.

Da Tper, però, spiegano come la causa dell’ingorgo non sia da imputare direttamente ai cantieri, ma piuttosto a un’emergenza che ha comportato il pronto intervento di Hera per una fuga di gas (con i vigili del fuoco in azione) e a una deviazione obbligata di percorso: il bus, insomma, non avrebbe dovuto passare per la gincana tra i cantieri.