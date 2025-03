Autobus fa inversione: traffico paralizzato a Bologna

Bologna, 15 marzo 2025 – Il conducente del bus Tper di linea 20 che sbaglia percorso, il tentativo di rimediare e poi il mezzo che rimane bloccato in mezzo alla strada, ostruendola completamente. Ancora disagi per il traffico paralizzato, dunque, e questa volta il tram e i cantieri per realizzarlo c’entrano (almeno in parte).

È quanto accaduto questa mattina in via San Donato: l’incidente di percorso ha causato diversi disagi al traffico che per fortuna sono stati limitati nel tempo,

E’ infatti stata necessaria una decina di minuti prima che il conducente sia riuscito a sbloccare la situazione. Una volta girato il lungo mezzo, si è rimesso nella carreggiata giusta e ha ripreso il proprio giro.

In questo frangente temporale anche i percorsi degli altri mezzi Tper sono stati deviati, per evitare ulteriori ritardi. Non è escluso che il conducente non percorresse da molto tempo quella tratta con la strada che, a causa dei lavori, da qualche mese è deviata.