Bus a Bologna, come cambia l’orario per la scuola: novità e cosa sapere

Bologna, 11 settembre 2024 - Lunedì 16, con il primo giorno di scuola, entra in vigore l’orario “invernale” del trasporto pubblico con le corse a pieno regime. Nel frattempo, Tper, al fine di non tagliare le 9.000 corse giornaliere, procede con le assunzioni.

Nonostante il difficile contesto, dall’inizio dell’anno Tper ha assunto 141 nuovi autisti. Ciò consente di coprire il turnover e che, con le prossime assunzioni che proseguiranno nei mesi a venire, supererà l’obiettivo di integrare 150 nuovi conducenti nel 2024, che appariva già fortemente sfidante nel gennaio scorso.

L’orario invernale

La modulazione del servizio invernale avviene sempre con un’interlocuzione allargata per allineare domanda e offerta di trasporto. Gli orari tengono conto dei numerosi cantieri in città, tra cui quelli per la futura rete tramviaria, e dai lavori al ponte ferroviario di Casalecchio di Reno che comportano deviazioni per tutti i collegamenti delle importanti direttrici extraurbane Porrettana e Bazzanese.

I servizi sono, quindi, progettati sulla base della situazione attuale e potranno essere adeguati in divenire anche in funzione di possibili cambiamenti della viabilità.

Le novità di Tper

Tper ha apportato alcune novità a beneficio di chi viaggia in bus per i propri spostamenti quotidiani. Queste solo le principali:

- Adeguamento degli orari delle due linee di interesse del plesso scolastico Manfredi – Tanari di Bologna: la 182 (Piazza dell’Unità - Istituto Manfredi-Tanari) e la 905 (Pianoro – Istituto Manfredi-Tanari) a seguito della variazione, da parte dell’Istituto dello schema delle lezioni con la modifica degli orari d’uscita degli studenti. - L’I.I.S. Giordano Bruno di Budrio ha modificato l’orario ed i flussi in uscita da lunedì a venerdì, posticipando le due uscite di una decina di minuti, in sostituzione delle lezioni del sabato. Sono stati, pertanto, modificati transiti o partenze da Budrio per le varie destinazioni sulle linee 211 (Bologna - Budrio – Medicina), 231 (Mondonuovo - Granarolo dell'Emilia – Budrio), 243 (Bologna - Budrio - Molinella – Marmorta), 244 (Budrio - Mezzolara – Molinella) e 273 (Bologna - Budrio – Ospital Monacale).

- L’Istituto alberghiero Scappi di Castel San Pietro ha anch’esso modificato la struttura dell’orario ed i flussi degli studenti in uscita, non effettuando più scuola al sabato ed incrementando significativamente l’impatto numerico sull’uscita delle ore 16.30. Si è, pertanto, intervenuti con l’inserimento o lo spostamento di corse utilizzate dagli studenti per poter servire al meglio tale orario di uscita. Le linee interessate sono la linea suburbana 94 e le extraurbane 103 (Piancaldoli – Castel San Pietro), 116 (Medicina - Castelguelfo - Castel S. Pietro), 247 (Imola-Alberino) e 248 (Medicina - Castel San Pietro Terme), oltre alla 211 per una coincidenza a Medicina con le linee che servono Castel San Pietro Terme.

- Vengono confermate le numerose corse aggiuntive (corse “bis”) inserite lo scorso anno scolastico per far fronte all’incremento della popolazione scolastica sulle linee 161 (che serve l’Istituto Alberghetti di Imola), 184 (per l’Istituto Rosa Luxemburg), 903 (per gli Istituti Mattei e Majorana di San Lazzaro di Savena) e 918 (per il centro di formazione professionale Salesiani di Castel de’ Britti).

- In considerazione dei nuovi orari della linea passante ferroviaria Porretta-Pianoro (SFM1) di TrenitaliaTper ed in continuità con le modifiche già intraprese con il servizio estivo, sono state modificate anche molte corse di interesse scolastico dei servizi di bus dell’Alto Reno, al fine di favorire e migliorare ulteriormente l’utilizzo integrato e intermodale dei servizi su gomma e quelli su ferro.

- Dal 16 settembre, infine, nasce una nuova linea: la 441, che con tre coppie di corse giornaliere in orario utile per i lavoratori turnisti collega Bologna con la Stazione ferroviaria di San Pietro in Casale – da cui sono possibili coincidenze con i treni per Bologna e Ferrara - il Polo Logistico P3 “Ex zuccherificio AIE” ed Altedo.

Consigli per viaggiare bene in bus

Per la ripartenza, il mondo della scuola prevede orari provvisori per introdurre gradualità e per rispondere a possibili assestamenti di organico del corpo docente, mentre i servizi di bus sono necessariamente progettati sulla base delle indicazioni delle istituzioni scolastiche su quelli che saranno gli orari definitivi.

Sarebbe, peraltro, impossibile tenere conto di calendari provvisori differenziati per ogni istituto e che spesso si modificano di giorno in giorno. Nelle prime due-tre settimane è, quindi, sempre inevitabile una fase di messa a punto del sistema e, quindi, di possibili criticità. La prima raccomandazione, specie al mattino, è quella di giocare d’anticipo, ove possibile, partendo per tempo. Altro suggerimento che Tper dà agli studenti è l’invito ad un uso consapevole dei bus sia al mattino che all’uscita quando sono presenti in contemporanea, o comunque in rapida successione, diversi mezzi disponibili sui quali è determinante distribuire il carico di passeggeri per un viaggio confortevole per tutti.

Per quanto concerne l’aggiornamento alle fermate dei nuovi orari in vigore da lunedì, si tratta di un’operazione svolta affiggendo le tabelle informative su un vasto territorio. Considerando che le fermate di bus nell’intero bacino metropolitano bolognese sono oltre 6.500, può accadere, quindi, che nei giorni a cavallo tra orario estivo e invernale alla propria fermata possa non essere presente la tabella giusta.

App Roger

La app Roger è scaricabile anche a questo link, punto di riferimento del sito Tper in cui sono accentrate le informazioni sulle deviazioni in essere per i principali cantieri stradali e da cui è possibile anche calcolare il proprio percorso, accedere alle informazioni Google in tempo reale e consultare le tariffe dei titoli di viaggio.