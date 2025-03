Autobus, più costi meno qualità

Piovono segnalazioni di lettori che lamentano ritardi strutturali degli autobus, corse saltate, spiegazioni non date, anomalie negli orari. E Intanto l’amministrazione comunale ha aumentato, quasi raddoppiando, il costo del biglietto. Più disservizi, meno qualità, prezzi più alti per le corse, tranne qualche benefit di contorno per gli abbonamenti e le categorie fragili. Nel frattempo è stato ritoccato verso l’alto anche il costo della sosta per le auto. Non ci vuole uno scienziato per capire che si tratta di una situazione che merita il premio Nobel dei pasticcioni. Uno pensa: mi faccio risarcire se arrivo tardi al lavoro o rientro con disagio alla mia abitazione. Non provateci, è una missione quasi impossibile. L’autorità per la regolazione dei trasporti avvisa che "per richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti, è sempre possibile rivolgersi al giudice ordinario o utilizzare strumenti extragiudiziali di risoluzione delle controversie". Auguri, meglio lasciar perdere. C’è perfino un regolamento europeo scritto per tutelare i diritti di chi viaggia in bus, ma riguarda solo i viaggi a lunga percorrenza. Per chi sale e scende dai mezzi cittadini c’è solo la possibilità di protestare con l’ente gestore. Resta il fatto che per aumentare i biglietti in un momento in cui il traffico è stravolto a causa dell’ingorgo di cantieri in città che provocano lentezza nella circolazione ci vuole un genio. Dell’inadeguatezza al ruolo.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it