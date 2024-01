Autodifesa digitale, convegno della Bcc con esperti di diritto delle tecnologie

Stasera alle 21 appuntamento al Cinema Italia con la Bcc Felsinea che da anni si impegna a portare avanti iniziative formative e informative sulle tecnologie digitali con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza anche sui rischi connessi per un utilizzo più sicuro. Ed è questo lo scopo dell’incontro "Autodifesa digitale. Consapevolezza = Difendersi" promosso dal Comitato Soci Territoriale di Bcc Felsinea in collaborazione con il Comune. Modera Laura Lecchi, avvocato esperto in Diritto delle tecnologie digitali e intervengono Davide Zucconi, Responsabile sicurezza informatica di Bcc Felsinea, il presidente Andrea Rizzoli e il direttore generale Andrea Alpi.