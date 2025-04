Autolesioni, tentato suicidio, ansia, depressione: anche undicenni al Centro Ausl di Bologna

Bologna, 3 aprile 2025 – Gesti autolesionistici, forti crisi di ansia e depressione, abbandono scolastico: sono 51 i giovanissimi soccorsi nel Centro diurno per l’età evolutiva in via dell’Osservanza dell’Ausl di Bologna, una struttura sanitaria intermedia tra ospedale e territorio per l’accoglienza di preadolescenti e adolescenti con quadri clinici di psicopatologia che ha compiuto un anno di vita.

Tra questi ragazzini ce ne sono anche di undici anni, con problematiche talmente gravi e complesse che i genitori non riuscivano a gestire. Da qui la richiesta di aiuto, tante volte passando anche attraverso il Pronto soccorso dove erano arrivati dopo essersi feriti volontariamente.

Il centro Ausl di Bologna per l'aiuto ai minori in difficoltà

Chi sono i giovanissimi

L’età media è di 15 anni, 36 le femmine (71 per cento) e 15 i maschi (29 per cento). Diciassette di questi giovanissimi pazienti sono usciti dalla fase acuta e hanno concluso positivamente la loro frequenza al centro, proseguendo il loro percorso riabilitativo con i servizi territoriali.

Tra i problemi che li hanno condotti al Centro: 14 ragazzi e ragazze (27 per cento) presentavano un quadro di ritiro sociale, 8 ragazzi e ragazze (15 per cento) sono state accolti in fase acuta durante il ricovero, e in alcuni casi immediatamente dopo il ricovero, abbreviandone la durata e consentendo la dimissione in casi che normalmente richiedono degenze molto lunghe. Tredici ragazzi e ragazze (26 per cento) accolti hanno un’età compresa tra 11 e 13 anni.

Come vengono aiutati

"In questo anno abbiamo visto la positività dell’idea del Centro di lavorare in continuità con tutti gli altri servizi sul territorio, assieme a psichiatri e neuropsichiatri ed educatori, al fine anche di evitare l’ospedalizzazione – afferma Simona Chiodo, direttrice della Neuropsichiatria infanzia e adolescenza dell’Ausl -. Finito il percorso intensivo tornano alle cure territoriali a minore intensità”.

"Abbiamo accolto anche ragazzi piccolini, di 11 e 13 anni, che avevano bisogno di una risposta immediata e i genitori pensavano di non riuscire a gestirli in ambito domestico – prosegue Chiodo –. Ci sono anche molti ragazzi che non riescono a frequentare la scuola, stanno chiusi in casa, ma qui riescono a venire, almeno qualche ora, visto che sono tutti progetti personalizzati. Ci sono anche tanti casi di ansia, depressione e gesti autolesionistici”.

Le attività del centro

Tante le attività che vengono fatte nel Centro, come spiega Stefano Costa, direttore Psichiatria e psicoterapia età evolutiva dell’Azienda Usl: “Le attività le decidono i ragazzi insieme agli educatori, magari legate al compleanno, al Carnevale, sono decise insieme. I ragazzi mangiano con noi, giocano alla play, a biliardino, fanno scherzi anche a noi e noi a loro. Poi ci sono attività terapeutiche per loro e per i genitori, fanno musica, compongono canzoni, fanno un podcast, yoga, c’è una sale per vedere film. E c’è l’effetto gruppo: ragazzi che stavano male e ora stanno meglio. C’è un clima molto normale e tranquillo”.

L’allarme

L’aspetto epidemiologico più rilevante, sottolinea Costa “in questo periodo è una grave psicopatologia con sintomi molto gravi come autolesionismo e tentato suicidio in ragazzi e ragazze intorno ai 13 anni. La maggioranza degli ospiti è di sesso femminile e la diagnosi prevalente è quella del disturbo di personalità, ma c’è una grande fragilità. Nel nostro percorso si cerca di costruire con loro un progetto di vita”.

Sottolinea il “bilancio molto positivo di questo primo anno di attività”, la direttrice generale dell’Ausl di Bologna, Anna Maria Petrini che definisce la struttura “molto innovativa che rafforza la relazione tra territorio e ospedale. Per dare una risposta efficace a quella fascia di età molto delicata che riguarda l’adolescenza e la preadolescenza per nuovi bisogni che, purtroppo, sono estremamente in incremento”.

Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, accoglie ogni giorno 12 ragazzi, 8 in gruppo e 4 con interventi individuali.