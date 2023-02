Autonomia, la Lega scende in piazza "Da Bonaccini voltafaccia clamoroso"

La Lega emiliana scende in piazza contro la frenata di Stefano Bonaccini sull’autonomia, così come disegnata dal ddl Calderoli. L’affondo parte da Matteo Rancan (foto), commissario emiliano della Lega e capogruppo in Regione: "Il presidente-candidato alla segreteria del Pd Bonaccini si rimangia la pre-intesa da lui stesso siglata nel 2018 sull’autonomia regionale. Ora è il momento di spiegare ai suoi elettori questo voltafaccia clamoroso".

Da qui, la mobilitazione del Carroccio questo weekend con gazebo in oltre 50 piazze in Italia, tra cui Bologna, per ’denunciare’ il dietrofront (secondo i leghisti) del governatore su questa partita. "Le parole di Bonaccini e della sua giunta, ora ossessionata dalle dinamiche congressuali del Pd, sono irricevibili ed ipocrite e dimostrano la volontà di sacrificare il bene dei cittadini per questioni politiche interne ai dem", ha aggiunto Rancan. Si è tornati a parlare molto di Autonomia differenziata negli ultimi giorni da quando il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, ha presentato al consiglio dei ministri il suo disegno di legge. "Oggi Bonaccini si esprime negativamente nei confronti del ddl proposto dal Carroccio sollevando dubbi nei confronti dei costi e nell’implementazione del progetto, ma non è sempre stato così", rincarano il leghista. Il 28 febbraio 2018 infatti, durante il governo Gentiloni, Bonaccini aveva firmato assieme al sottosegretario agli affari regionali, Gianclaudio Bressa, l’accordo preliminare tra il governo e la nostra regione sull’autonomia rinforzata, rispettando le indicazioni e il mandato conferito dall’assemble legislativa regionale.

Rancan ha ricordato proprio la pre-intesa di cinque anni fa, firmata all’unanimità, alla base del decreto di Calderoli dal momento che ne prescrive i passaggi "in modo chiaro e delineato", ma che adesso Bonaccini critica e considera non percorribili. "Credo che Bonaccini prenda in giro i suoi elettori dicendo il contrario di quello che aveva promesso", ha detto Rancan.

Il gruppo del Carroccio ha anche commentato l’uscita dal partito di Francesca Scarano, capogruppo in Comune della Lega: "Il partito è aperto per chi entra ed esce, se una persona prende strade diverse le auguriamo un buon lavoro".

Nicola Maria Servillo