Autopromotec ha aperto le porte: "Il futuro dell’aftermarket è qui"

"Il futuro è adesso". È questa la frase che sintetizza la prima giornata di Autopromotec, la biennale inaugurata ieri e che durerà fino a sabato, specializzata nelle attrezzature e nell’aftermarket automobilistico che celebra, nel 2025, il sessantesimo anniversario dalla sua fondazione. Che sia una 30esima edizione improntata sul ‘domani’ lo si vede anche camminando lungo il quartiere fieristico oppure parlando con gli espositori, mentre si stanno relazionando con dei potenziali clienti durante la giornata.

"Autopromotec è la fiera di riferimento del settore automotive. Noi siamo in questo mercato da oltre 70 anni, questa è un’opportunità per parlare ai nostri clienti che vengono da tutto il mondo e presentiamo loro la tecnologia più recente che abbiamo sviluppato", conferma Nazzareno Cingolani, direttore vendite corporate gruppo Nexion, azienda che progetta e produce attrezzature innovative e soluzioni software per il settore aftermarket.

Poco distante è presente la Dino Paoli, storica attività produttrice di avvitatori professionali, da oltre 50 anni attiva nel motorsport e nell’industria automotive. "Come azienda partecipiamo da sempre a questa manifestazione dedicata alle autoattrezzature, presenteremo dei prodotti nuovi ma anche quelli tradizionali", assicura Federico Galloni, direttore commerciale & marketing Dino Paoli. Una fiera di business: ricambi, diagnostica, attrezzature, software per un settore ancora ben presidiato dal made in Italy e un grande hub di scambio, confronto e innovazione. Non solo, anche Sostenibilità, Made in Italy, Intelligenza Artificiale e Connettività. Questi gli argomenti che animeranno Autopromotec.

Per questo è presente nel quartiere fieristico anche Brembo, l’azienda italiana leader del settore nello sviluppo e nella produzione di impianti frenanti per veicoli: "Autopromotec rappresenta un punto di incontro fondamentale con i nostri partner del mercato italiano e non solo – sottolinea Matteo Busnelli, vicepresidente Marketing per la Business Unit Aftermarket di Brembo -. Inoltre, presenteremo durante questi quattro giorni alcune novità che già stiamo portando in giro per tutto il mondo: dall’innovazione green, già in ottica euro 7, e anche la nostra soluzione per i veicoli elettrici". Non può mancare il tratto distintivo di Brembo: le pinze colorate: "Ne abbiamo portate tante qui a Bologna, alcune in colori speciali, creati durante la design week di Milano", conclude Busnelli.

Giovanni Di Caprio