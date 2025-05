Autopromotec, il bilancio finale: "Numeri record"

Quasi 100mila presenze in quattro giorni, una crescita internazionale e la certificazione ISO per la sostenibilità. La 30esima edizione di Autopromotec, la biennale internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico, ha abbattuto ogni record e ha rafforzato ancor di più il proprio ruolo come hub di riferimento a livello globale per innovazione, formazione e sostenibilità. In totale sono state 97.348 le presenze registrate, con una quota del 17% di operatori professionali esteri provenienti da 130 Paesi (131 con l’Italia), a testimonianza della vocazione sempre più globale dell’evento. Le aziende partecipanti sono state 1692, di cui 61 marchi rappresentati, con una quota di stranieri del 45% provenienti da 46 Paesi. La media è di 24.337 presenze medie al giorno nei quattro giorni di fiera, con un’affluenza che supera di 515,6 presenze al giorno l’edizione pre-covid del 2019.

"Chiudiamo questa kermesse con dei risultati straordinari – commenta Renzo Servadei, amministratore delegato di Autopromotec –. Questi numeri sono la testimonianza concreta del valore e del saper fare della filiera italiana dell’aftermarket automobilistico. Non è soltanto una vetrina espositiva, ma un motore strategico per l’evoluzione del settore, capace di guidarne il cambiamento e di anticiparne le sfide future". Tra i risultati più significativi di questa edizione, l’ottenimento della certificazione ISO 20121, che attesta la gestione sostenibile dell’evento. Intanto i prossimi appuntamenti sono già fissati: Futurmotive Talks sarà ospitato presso il Tecnopolo il 21 e 22 maggio 2026, mentre Autopromotec tornerà al quartiere di BolognaFiere dal 26 al 29 maggio 2027.

Giovanni Di Caprio