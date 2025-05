Autopromotec, il bilancio: "Un’edizione da record"

"Un anniversario speciale che abbiamo celebrato nel miglior modo possibile". Si è conclusa nella giornata di ieri la 30esima edizione della biennale Autopromotec, la più importante manifestazione internazionale specializzata nell’aftermarket automobilistico. Un traguardo che coincide coi 60 anni di vita della manifestazione, festeggiati con un’edizione da record. Ad Autopromotec hanno preso parte aziende e operatori provenienti da provenienti da oltre 50 Paesi per un evento fieristico dalle radici solide e con lo sguardo rivolto al futuro. Nata nel 1965 come mostra delle attrezzature per officina, oggi rappresenta l’intera filiera della manutenzione del veicolo: un settore che in Italia ha saputo resistere e crescere anche nei momenti di crisi, muovendosi spesso in controtendenza rispetto al mercato degli autoveicoli nuovi. "La fiera è andata molto bene, essendo una manifestazione certificata non possiamo dare i numeri precisi senza prima aver la validazione dall’ente certificatore esterno. Possiamo però anticipare che è stata per noi un’edizione record: abbiamo superato i risultati dell’ultima manifestazione pre-Covid del 2019 e per questo siamo estremamente soddisfatti", ha dichiarato Renzo Servadei, amministratore delegato di Autopromotec.

Hanno contribuito a questo successo anche gli espositori nazionali di Autopromotec 2025 e quelli provenienti dall’estero (oltre il 40%). Inoltre in tutti e quattro i giorni della manifestazione "gli ingressi di BolognaFiere sono risultati sempre affollati", conferma Servadei. Che riassume quella che è stata la 30esima edizione di Autopromotec con uno slogan utilizzato anche nei giorni scorsi durante la presentazione della rassegna: "Il futuro è adesso", sottolinea. Si parla di auto connessa, di nuove energie, di elettrificazione, di connettività veicolo-officina con la manutenzione predittiva: "Tutto questo è il futuro che è già presente e ogni azienda espositrice è qui per presentare al mercato le proprie novità tecnologiche", conclude Servadei. Non è finita qui. Sono già stati calendarizzati alcuni dei prossimi appuntamenti che riguardano il settore automotive a Bologna: tra un anno, nel 2026, avrà luogo Futurmotive Talks (21-22 maggio 2026) presso il Dama-Polo Tecnologico, una due giorni di convegni dedicati al futuro della mobilità; dopodiché la biennale Autopromotec tornerà, come sempre, a BolognaFiere nel 2027 dal 26 al 29 maggio.