Autopromotec punta sul futuro. Sessant’anni di storia e crescita. Al centro innovazione e sostenibilità

"Un’edizione da record". La 30° edizione di Autopromotec, la biennale specializzata nelle attrezzature e nell’aftermarket automobilistico che celebra nel 2025 il 60° anniversario dalla fondazione. Da domani fino a sabato, sono attesi in Fiera oltre 1.500 espositori in più di 165mila metri quadri di superficie espositiva e 15 padiglioni occupati. Una rassegna internazionale: visitatori da oltre 45 Paesi, il 44% di espositori è straniero e oltre 180 sono gli eventi suddivisi tra istituzionali, hosted, sessioni tecniche e demo e mostre tematiche. Questi i numeri impressionanti della rassegna. Secondo Mauro Severi, presidente di Aica (Associazione italiana costruttori autoattrezzature), "il settore è pronto per le sfide dell’auto connessa, intelligenza artificiale e sostenibilità, ma auspichiamo che l’Europa tenga conto delle esigenze dell’industria, programmando una transizione ecologica che sia sostenibile non solo dal punto di vista ambientale ma anche sociale ed economico", afferma. In questi sei decenni, la manifestazione è diventata un appuntamento imperdibile per gli operatori del settore a livello globale e rappresenta non solo un punto di incontro per produttori, distributori, fornitori di servizi e tecnici dell’autoriparazione, ma anche un osservatorio privilegiato per cogliere in anteprima i trend e le tecnologie che stanno trasformando il mondo della mobilità. "Bisogna programmare un cambiamento che metta al centro una nuova rivoluzione industriale, con l’obiettivo di sostenere le nostre imprese, soprattutto quelle medio-piccole", continua Severi. In Italia, Aica vanta la più alta concentrazione al mondo di costruttori di autoattrezzature, aziende che esportano fino al 90% della produzione e che presenteranno le loro ultime tecnologie ad Autopromotec. Ampiezza, spinta internazionale e un calendario ricco di eventi e convegni.

Autopromotec è un luogo orientato al futuro, fatto di cultura industriale, dove il know-how del Made in Italy incontra l’innovazione globale, in un contesto che favorisce il dialogo. Renzo Servadei, ceo di Autopromotec: "Questa 30° edizione vuole farsi portavoce e spazio di dibattito per le tematiche di estrema attualità e importanza per l’aftermarket automotive – racconta –. Tanti i temi cruciali per noi automobilisti e per tutto il settore aftermarket che verranno ampiamente sviluppati, dibattuti, mentre le aziende porteranno in vetrina le loro eccellenze". Sostenibilità, Made in Italy, Intelligenza Artificiale e Connettività. Questi gli argomenti che animeranno Autopromotec. In particolare quello dell’auto connessa: "È molto importante, non solo per l’industria, ma anche per l’automobilista – conclude Servadei –. In fiera sarà possibile toccare con mano i tools che gestiscono i software, i veri protagonisti di questa rivoluzione del Software Defined Vehicle".

Giovanni Di Caprio