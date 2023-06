"Autorizzati i parcheggi abusivi"

Per la sosta gratis alle auto durante i concerti di Vasco Rossi esplode la rabbia dei ciclisti. "Siamo esterrefatti – commenta l’associazione Salvaciclisti – dal modo in cui il Comune gestisce la mobilità per i 4 concerti creando il caos in un quadrante che, già a ogni partita, subisce il disagio di vivere vicino allo stadio". In particolare "il consueto parcheggio abusivo sullo spartitraffico di viale Gandhi, su via Nenni e su via Saragat viene istituzionalizzato, in un’ordinanza vergognosa. Nessun accenno alla possibilità di usare i parcheggi scambiatori e nessuna navetta ad hoc per collegarli allo stadio".